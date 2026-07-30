Governo emite novo documento para brasileiros de graça; veja quem pode solicitar

Cidadãos poderão solicitar a Carteira de Identidade Nacional de graça em três datas; veja documentos necessários

(Foto: Reprodução)

Quem ainda não tirou a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) terá uma nova chance para emitir o documento gratuitamente. Um mutirão vai oferecer atendimento sem agendamento prévio durante três dias, com vagas distribuídas por ordem de chegada.

A ação será realizada nos dias 31 de julho, 7 de agosto e 14 de agosto de 2026, sempre às sextas-feiras, das 17h às 20h. Em cada data, serão disponibilizadas 70 senhas, totalizando 210 atendimentos.

Onde será o mutirão do novo RG

O atendimento acontecerá no Centro Multiuso É Pra Já, no bairro Marcílio de Noronha, em Viana, na Grande Vitória, no Espírito Santo.

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Apesar de ser realizado no município capixaba, o mutirão estará aberto para pessoas de outras cidades e até de outros estados. Para participar, é necessário ter 14 anos ou mais e apresentar os documentos exigidos.

A iniciativa busca facilitar o acesso ao novo documento para trabalhadores e pessoas que têm dificuldade de comparecer aos postos durante o horário comercial.

Documentos necessários para emitir a nova identidade

Os interessados deverão levar:

certidão de nascimento ou casamento original;

CPF;

comprovante de residência;

foto 3×4.

A documentação será conferida antes da entrega da senha. Caso falte algum item obrigatório, o atendimento poderá não ser realizado.

Atendimento será sem agendamento

O mutirão não terá marcação pela internet. O cidadão deverá comparecer presencialmente ao local e aguardar a distribuição das senhas.

Como haverá limite de 70 atendimentos por noite, chegar cedo aumenta as chances de conseguir uma vaga. A entrega das senhas poderá terminar antes do encerramento do horário previsto.

A Polícia Científica será responsável pela emissão da Carteira de Identidade Nacional, enquanto a equipe do Centro Multiuso fará a organização da fila e a triagem dos documentos.

O que muda com o novo RG

A Carteira de Identidade Nacional usa o CPF como número único de identificação em todo o Brasil. Antes da mudança, uma mesma pessoa poderia ter diferentes números de RG emitidos por estados distintos.

Com o novo modelo, o governo busca reduzir duplicidades e aumentar a segurança dos registros. O documento pode ser utilizado em serviços públicos, bancos, escolas, empregos e outros atendimentos que exigem identificação oficial.

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