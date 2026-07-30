O que significa a parte branca na gema do ovo e se ela deve ser retirada ou não, segundo confeiteiras

Estrutura costuma causar estranhamento durante o preparo de receitas, mas sua presença faz parte da formação natural do alimento

(Foto: Captura de tela/Instagram)

Ao quebrar um ovo, é comum encontrar um pequeno fio branco e espesso preso à gema. A aparência leva algumas pessoas a retirarem essa parte antes de preparar bolos, sobremesas ou receitas salgadas.

No entanto, a estrutura não representa sujeira, embrião ou sinal de deterioração. Ela recebe o nome de calaza e pode seguir normalmente para a panela ou para a massa.

O que é a parte branca grudada na gema?

A calaza é formada por cordões mais espessos de clara, também chamada de albumina. Sua função consiste em manter a gema suspensa e centralizada dentro do ovo.

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Ela funciona como uma espécie de âncora, ligando a membrana que envolve a gema às estruturas internas próximas da casca. Dessa maneira, reduz o contato direto da gema com as paredes do ovo.

Normalmente, há uma calaza em cada extremidade da gema. Entretanto, dependendo da posição do ovo e da forma como ele foi quebrado, apenas uma delas pode ficar visível.

A calaza indica que o ovo está estragado?

Não. A presença da calaza não indica que o alimento estragou.

Pelo contrário, cordões mais evidentes costumam aparecer em ovos mais frescos. Conforme o ovo envelhece, a clara perde parte da consistência e essas estruturas tendem a ficar menos perceptíveis.

Ainda assim, a calaza sozinha não comprova que o ovo esteja próprio para consumo. Antes de usar, também é necessário observar o prazo de validade, as condições de armazenamento, o aspecto e o cheiro.

Caso o conteúdo apresente odor desagradável, coloração incomum ou sinais evidentes de deterioração, o correto é descartá-lo.

É esperma ou embrião de pintinho?

A calaza não é esperma de galo e também não corresponde a um embrião.

Sua formação ocorre naturalmente na estrutura do ovo, independentemente de ele ter sido fecundado. Portanto, a parte branca pode aparecer tanto em ovos produzidos com a presença de um galo quanto naqueles destinados ao consumo comercial.

Em um ovo fecundado, o possível desenvolvimento do embrião começa em uma pequena região localizada sobre a gema, e não nos cordões brancos presos às laterais.

Precisa retirar antes de cozinhar?

Não existe necessidade culinária ou sanitária de retirar a calaza. Ela pode ser consumida e desaparece parcialmente durante o cozimento ou ao misturar os ingredientes.

Em ovos mexidos, omeletes, massas de bolos e outras preparações, a estrutura geralmente se incorpora ao restante da clara sem alterar o sabor.

Por isso, quem cozinha no dia a dia pode deixar a calaza no ovo sem preocupação.

Por que algumas confeiteiras retiram?

Na confeitaria, algumas profissionais retiram a calaza por uma questão de acabamento, e não porque ela represente risco.

Em preparações muito delicadas, como cremes lisos, pudins, quindins, curds ou molhos à base de gemas, os cordões podem permanecer visíveis ou formar pequenos pontos de textura.

Nesse caso, a confeiteira pode removê-los manualmente ou passar a mistura por uma peneira. Esse processo também ajuda a reter películas e outros pedaços maiores.

Já em bolos, brownies, biscoitos e massas que passam por mistura intensa, retirar a calaza normalmente não faz diferença no resultado.

Como retirar sem desperdiçar a gema

Quem preferir remover a estrutura pode usar a ponta de uma colher, um garfo pequeno ou a própria casca do ovo.

Outra possibilidade consiste em separar a gema e passá-la delicadamente por uma peneira, conforme a exigência da receita.

Entretanto, não é necessário retirar parte da clara ao redor nem lavar o ovo já quebrado. Basta remover o pequeno cordão visível.

Cuidados ao usar ovos nas receitas

A aparência da calaza não substitui os cuidados básicos com segurança alimentar.

Ovos crus podem conter bactérias causadoras de doenças mesmo quando a casca parece limpa e intacta. Por isso, devem permanecer refrigerados e receber cozimento adequado, especialmente em preparações destinadas a crianças, idosos, gestantes ou pessoas com baixa imunidade.

Receitas que levam ovos crus ou pouco cozidos ficam mais seguras quando utilizam produtos pasteurizados.

Assim, a parte branca presa à gema é apenas uma estrutura natural do ovo. Ela pode permanecer na maioria das receitas e só costuma ser retirada quando a confeiteira busca uma textura extremamente uniforme.

Ver essa foto no Instagram Um post compartilhado por Elaine Carli (@casacomproposito520)

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