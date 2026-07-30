O que significa o sinal em “V” que motociclistas fazem no trânsito e para que ele serve

Gesto discreto entre motociclistas feito com a mão carrega tradição entre motociclistas e reforça respeito e companheirismo nas estradas

(Foto: Ilustração/William Body/Pexels)

Quando motociclistas se cruzam, é comum vê-los retirar rapidamente a mão do guidão e formar um “V” com os dedos. Embora pareça apenas um movimento casual, o gesto faz parte de uma tradição conhecida por quem vive sobre duas rodas.

O sinal representa um cumprimento entre motociclistas. Ele funciona como uma demonstração de respeito, companheirismo e conexão entre pessoas que compartilham a paixão pelas motos e os desafios do trânsito.

Cumprimento silencioso nas estradas

O “V” costuma ser utilizado quando dois motociclistas passam um pelo outro, principalmente em rodovias. Sem precisar parar ou conversar, eles trocam uma saudação que pode ser entendida como “boa viagem” ou “estamos juntos nessa”.

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Além de reforçar o sentimento de comunidade, o gesto também demonstra cordialidade. Ele pode ser feito entre motociclistas que nunca se encontraram antes, independentemente do modelo da moto ou do destino da viagem.

Normalmente, o sinal é realizado com a mão esquerda. A escolha é prática, pois a mão direita deve permanecer no acelerador e próxima ao freio dianteiro, garantindo maior controle da motocicleta.

Segurança deve vir primeiro

Apesar de tradicional, o cumprimento não é uma obrigação. O motociclista deve evitar o movimento sempre que precisar manter as duas mãos no guidão, especialmente em curvas, ultrapassagens, trânsito intenso ou situações de pouca visibilidade.

Também não existe uma regra universal sobre como o gesto deve ser feito. Em algumas regiões, os motociclistas levantam dois dedos; em outras, apenas acenam com a mão ou movimentam levemente a cabeça.

Independentemente da forma escolhida, o significado permanece semelhante: respeito, união e reconhecimento entre aqueles que dividem a estrada. Mais do que um simples aceno, o “V” tornou-se um símbolo da cultura motociclista.

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