Pastor investigado por abusar de três crianças em Anápolis é preso após fugir e se esconder no Norte de Goiás

Suspeito, de 53 anos, teria encerrado atividades da igreja após ser confrontado pelas famílias das vítimas

Pastor investigado por abusar de três crianças em Anápolis é preso após fugir e se esconder no Norte de Goiás
Delegada Aline Lopes detalha prisão preventiva de Pastor investigado por abusar de três crianças em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes sociais)
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Um pastor evangélico, de 53 anos, investigado por abusar sexualmente de três crianças, entre 08 e 12 anos, em Anápolis, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (29) após semanas foragido.

A prisão foi realizada em Mutunópolis, no Norte de Goiás, durante uma ação conjunta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis e do Grupo Especial de Investigações Criminais (Genarc) de Porangatu.

Segundo a delegada Aline Lopes, responsável pelas investigações, as vítimas passaram a relatar os abusos separadamente aos familiares. Todas frequentavam uma igreja fundada pelo suspeito.

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“As crianças relataram, uma a uma, aos seus familiares os abusos que vinham sofrendo por parte desse homem, que é pastor evangélico da igreja frequentada por essas famílias”, explicou.

Após ser confrontado pelos parentes das vítimas, o investigado encerrou as atividades da igreja e deixou Anápolis.

Inicialmente, ele passou a se esconder na região do Distrito Federal (DF). No entanto, ao tomar conhecimento do avanço das investigações, mudou novamente de endereço e foi localizado em Mutunópolis.

Prisão preventiva

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil (PC) solicitou a prisão preventiva do investigado, argumentando que havia risco dele fundar uma nova igreja e voltar a ter contato com crianças.

“Diante do risco desse homem fundar uma nova igreja e fazer até outras vítimas, a Polícia Civil pediu a prisão dele ao Poder Judiciário”, afirmou a delegada.

O pedido foi deferido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Anápolis.

Após troca de informações entre as equipes da DPCA e do Genarc, os policiais localizaram o pastor e deram cumprimento ao mandado de prisão.

Transferência para Anápolis

O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional de Porangatu, onde permanece à disposição da Justiça. A expectativa é que ele seja transferido para Anápolis nos próximos dias.

Ele é investigado por três crimes de estupro de vulnerável, cujas penas podem variar de 10 a 18 anos de prisão para cada caso, caso seja condenado.

As investigações continuam para apurar se há outras possíveis vítimas.

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Lara Duarte

Lara Duarte

Jornalista e pós-graduanda em Ciência Política, com atuação em jornal impresso, assessoria de comunicação e produção, reunindo experiência em diferentes frentes da comunicação.

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