Pastor investigado por abusar de três crianças em Anápolis é preso após fugir e se esconder no Norte de Goiás

Suspeito, de 53 anos, teria encerrado atividades da igreja após ser confrontado pelas famílias das vítimas

Delegada Aline Lopes detalha prisão preventiva de Pastor investigado por abusar de três crianças em Anápolis. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um pastor evangélico, de 53 anos, investigado por abusar sexualmente de três crianças, entre 08 e 12 anos, em Anápolis, foi preso preventivamente na tarde desta quarta-feira (29) após semanas foragido.

A prisão foi realizada em Mutunópolis, no Norte de Goiás, durante uma ação conjunta da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis e do Grupo Especial de Investigações Criminais (Genarc) de Porangatu.

Segundo a delegada Aline Lopes, responsável pelas investigações, as vítimas passaram a relatar os abusos separadamente aos familiares. Todas frequentavam uma igreja fundada pelo suspeito.

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“As crianças relataram, uma a uma, aos seus familiares os abusos que vinham sofrendo por parte desse homem, que é pastor evangélico da igreja frequentada por essas famílias”, explicou.

Após ser confrontado pelos parentes das vítimas, o investigado encerrou as atividades da igreja e deixou Anápolis.

Inicialmente, ele passou a se esconder na região do Distrito Federal (DF). No entanto, ao tomar conhecimento do avanço das investigações, mudou novamente de endereço e foi localizado em Mutunópolis.

Prisão preventiva

Diante da gravidade dos fatos, a Polícia Civil (PC) solicitou a prisão preventiva do investigado, argumentando que havia risco dele fundar uma nova igreja e voltar a ter contato com crianças.

“Diante do risco desse homem fundar uma nova igreja e fazer até outras vítimas, a Polícia Civil pediu a prisão dele ao Poder Judiciário”, afirmou a delegada.

O pedido foi deferido pelo Juizado de Violência Doméstica e Familiar de Anápolis.

Após troca de informações entre as equipes da DPCA e do Genarc, os policiais localizaram o pastor e deram cumprimento ao mandado de prisão.

Transferência para Anápolis

O suspeito foi encaminhado para a unidade prisional de Porangatu, onde permanece à disposição da Justiça. A expectativa é que ele seja transferido para Anápolis nos próximos dias.

Ele é investigado por três crimes de estupro de vulnerável, cujas penas podem variar de 10 a 18 anos de prisão para cada caso, caso seja condenado.

As investigações continuam para apurar se há outras possíveis vítimas.

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