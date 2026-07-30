Pesquisa Quaest mostra como está a disputa pelas duas vagas ao Senado em Goiás

Gracinha Caiado, Vanderlan Cardoso, Dr. Zacharias Calil, Gustavo Gayer e Gustavo Mendanha foram alguns dos nomes testados pelo instituto

Gracinha Caiado e Vanderlan Cardoso são nomes mais fortes na disputa, até o momento. (Fotos: Reprodução/Facebook/Pedro França/Agência Senado)

A ex-primeira-dama Gracinha Caiado (UB) segue liderando a disputa pelas duas vagas ao Senado Federal em Goiás, segundo pesquisa divulgada pela Genial/Quaest nesta quinta-feira (30).

No cenário estimulado, em que os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados, Gracinha registra 20% das intenções de voto, somando o 1º e 2º votos dos eleitores.

Na segunda colocação aparece o senador Vanderlan Cardoso (PSD), com 10%. Em seguida estão empatados os deputados federais Dr. Zacharias Calil (MDB) e Gustavo Gayer (PL), ambos com 9%,

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Logo após, aparece o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Gustavo Mendanha (PRD), com 6% das intenções de voto.

Também foram citados Aldo Arantes (PCdoB); Humberto Chaves e o professor Marcelo Moreira pelo PSOL, todos com 01 ponto percentual. Com 0% nos votos totais, estão Carlos Mundim (PDT), Iure Castro (Cidadania) e Ricardo Dias (PV).

Por fim, 31% se declararam indecisos e 12% votariam branco/nulo ou não votariam.

Como estarão em disputa duas cadeiras no Senado em 2026, cada eleitor pôde indicar até dois candidatos. Por isso, os percentuais não somam 100%.

Metodologia

A Quaest entrevistou 1.104 eleitores em 54 municípios distintos, entre os dias 24 e 28 de julho de 2026.

A margem de erro é de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número GO-01701/2026.

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