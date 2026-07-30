Professor que tentava ir à Guiana, mas acabou em Goiânia, volta à cidade mais de 10 anos depois

Expectativa da família que acolheu Emmanuel Akomani durante "estadia surpresa" é de levá-lo para conhecer Pirenópolis e Caldas Novas

Professor Emmanuel Akomani, que ficou conhecido ao ir para Goiânia por engano, voltou à cidade mais de 10 anos depois. (Foto: Reprodução)

Conhecido por querer visitar a Guiana, mas acabar em Goiânia por conta de uma confusão na emissão de passagens em 2015, o professor Emmanuel Akomani voltou à cidade esta semana.

Na época, ele saiu de Gana, na África Ocidental, para estudar medicina na Universidade de Georgetown, no país sul-americano. O objetivo, no entanto, foi impedido por um erro no Aeroporto de Guarulhos, onde o atendente entendeu que ele queria ir à capital goiana.

Sem falar português, Emmanuel só descobriu que estava no destino errado quando entrou no táxi e pediu para ir à universidade. Sem rede de apoio, ele acabou recebendo ajuda de funcionários do aeroporto e, depois, foi acolhido por Lourdes Ricardo.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

Segundo a filha dela, Janine Rahl, contou ao O Popular, os dois passaram mais de 10 anos sem se ver depois disso. O reencontro aconteceu esta semana, e foi registrado por ela: no vídeo, o professor abraça “Dona Lourdes” com um sorriso largo.

Agora, ele deve ficar uma semana na capital. Durante esse tempo, os planos de Janine incluem levar o amigo para conhecer Caldas Novas, no Sul do estado, e também Pirenópolis, na região Leste de Goiás.

Relembre

Eventualmente, Emmanuel conseguiu ir para a Guiana. Ele cursou o primeiro semestre de medicina, mas a falta de bolsa estudantil inviabilizou a permanência, e ele precisou sair.

O professor voltou ao Brasil em 2016, estabeleceu-se em São Paulo e passou a trabalhar no comércio. Passou a aprender a falar português, para prestar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e ingressar no ensino superior.

Em setembro de 2025, ele cursava o segundo ano de medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA), em Salvador.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!