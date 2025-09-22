Conhecido por confundir Guiana com Goiânia, homem supera obstáculos, aprende português e cursa medicina após passar no Enem

Atualmente com 33 anos, ele mora em Salvador e está no segundo ano de faculdade

Gabriella Pinheiro - 22 de setembro de 2025

Imagem mostra professor de biologia Emmanuel Akomani. (Foto: Arquivo pessoal/Emmanuel Akomani)

Dez anos após viajar por engano para Goiânia, em vez de Guiana, o professor de biologia Emmanuel Akomani, que saiu de Gana, na África Ocidental, superou diversos obstáculos. Após retornar ao Brasil, ele passou por um processo para aprender a língua portuguesa e conseguir fazer o Enem e estudar medicina no país.

Atualmente com 33 anos, ele mora em Salvador e está no segundo ano da faculdade. Em 2023, ele foi aprovado para cursar medicina na Universidade Federal da Bahia (UFBA).

Relembre o caso

O caso envolvendo Emmanuel veio à tona em 2015, quando ele saiu de Gana, na África Ocidental, para estudar medicina na Universidade de Georgetown, na Guiana.

No entanto, na hora de solicitar uma passagem para o país, o atendente entendeu que ele gostaria de ir até a capital goiana — o que foi feito.

Ele — que falava apenas inglês — só descobriu o equívoco ao questionar um taxista da capital sobre onde ficava a Universidade de Georgetown, sendo então informado de que estava na cidade errada.

Aflito com a situação, prestadores de serviço do aeroporto juntaram dinheiro e o hospedaram em um hotel perto da rodoviária. Após a repercussão do caso, a agência de viagens que atendeu Emmanuel em São Paulo o ajudou a seguir para a Guiana ainda em 2015.

Apesar da tentativa, e devido à falta de dinheiro, ele não pôde continuar na faculdade.

