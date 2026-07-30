Veja o que abre e fecha em Anápolis durante feriado de aniversário da cidade

Rede de urgência e serviços essenciais funcionarão normalmente nesta sexta-feira (31), enquanto atendimentos administrativos serão retomados na segunda-feira (03)

Serviços essenciais, como saúde e limpeza urbana, serão mantidos durante o feriado de aniversário de Anápolis, enquanto repartições administrativas suspendem o atendimento. (Foto: Paulo de Tarso / Prefeitura de Anápolis)

O feriado em comemoração aos 119 anos de Anápolis, celebrado nesta sexta-feira (31), altera o funcionamento de repartições públicas e serviços municipais.

Enquanto os setores administrativos terão as atividades suspensas, atendimentos considerados essenciais seguirão funcionando normalmente.

Na área da saúde, a rede de urgência e emergência manterá atendimento ininterrupto durante todo o feriado. Permanecem em funcionamento o Hospital Municipal Alfredo Abrahão e a UPA Pediátrica.

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Também permanece de portas abertas a Unidade Mista Vila Norte, o Centro Médico da Jaiara, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) e a UPA 24 Horas Dr. Alair Mafra de Andrade, na Vila Jussara.

Já as Unidades de Saúde da Família (USFs) não terão atendimento nesta sexta-feira. Os serviços serão retomados na segunda-feira (03), a partir das 08h.

A Unidade de Vigilância em Zoonoses também permanecerá fechada durante o feriado. O atendimento será retomado na segunda-feira para os serviços de vacinação antirrábica e acompanhamento de doenças transmitidas por animais.

Em situações de emergência, como acidentes envolvendo mordidas, a orientação é procurar o Hospital Municipal Alfredo Abrahão.

Atendimento administrativo

Os serviços administrativos da Prefeitura também serão interrompidos.

O Rápido permanecerá fechado durante o feriado e retomará o atendimento na segunda-feira, das 08h às 17h.

Na área da assistência social, os CRAS e CREAS também suspendem o funcionamento nesta sexta-feira, retornando normalmente no início da próxima semana.

O Conselho Tutelar Leste continuará funcionando normalmente para atendimento de ocorrências, denúncias e orientações.

Já o atendimento pelo Zap da Prefeitura seguirá disponível, exclusivamente para demandas relacionadas à saúde.

Solicitações de consultas e exames eletivos também poderão ser realizadas pelo canal.

Limpeza urbana segue normalmente

Os serviços de limpeza urbana não sofrerão alterações durante o feriado.

A coleta domiciliar de lixo, os trabalhos de capina, roçagem, manutenção asfáltica e substituição de lâmpadas públicas continuarão sendo executados normalmente ao longo desta sexta-feira.

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