Adeus, chocolate ao leite: a nova opção é mais saudável, mata a vontade de doce e vira tendência em 2026, segundo nutricionistas

Versões com maior concentração de cacau ganham espaço entre consumidores, mas continuam exigindo moderação por serem calóricas

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

A vontade de comer doce costuma aparecer principalmente depois das refeições ou nos momentos de ansiedade. Para não abandonar completamente o chocolate, muitas pessoas estão trocando as versões tradicionais por opções com sabor mais intenso.

O chocolate com 70% de cacau ganhou espaço nessa mudança. Ele costuma apresentar menos açúcar e maior quantidade de compostos do cacau do que o chocolate ao leite, embora isso não signifique que possa ser consumido sem limites.

Por que o chocolate 70% virou opção?

A porcentagem indicada na embalagem mostra quanto da composição vem de derivados do cacau. Portanto, uma barra com 70% contém uma proporção maior desses ingredientes e, em geral, menos espaço para açúcar e leite.

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Além disso, o sabor mais amargo pode favorecer o consumo de porções menores. Para algumas pessoas, poucos quadradinhos já são suficientes para aliviar a vontade de comer uma sobremesa.

Nutricionistas de órgãos públicos de saúde recomendam observar o rótulo e dar preferência a chocolates com maior percentual de cacau. No entanto, a composição varia entre as marcas, por isso o percentual não deve ser o único critério.

Chocolate 70% é mais saudável?

Quando comparado a muitas versões ao leite, o chocolate 70% pode ser uma escolha nutricionalmente mais interessante. Em geral, oferece maior concentração de cacau e flavonoides, além de menor quantidade de açúcar.

Os flavonoides são compostos presentes no cacau e estudados por possíveis efeitos sobre a circulação e a saúde cardiovascular. Entretanto, revisões científicas apontam que os resultados ainda variam e não transformam o chocolate em tratamento ou alimento obrigatório.

Também é preciso verificar a lista de ingredientes. O ideal é escolher produtos em que os derivados do cacau apareçam nas primeiras posições e evitar barras com excesso de açúcar ou gordura vegetal adicionada.

A opção realmente não engorda?

Não é correto afirmar que o chocolate 70% “não engorda”. Assim como qualquer chocolate, ele contém calorias e uma quantidade relevante de gordura.

O ganho de peso ocorre quando o consumo energético supera, de forma frequente, aquilo que o organismo utiliza. Portanto, mesmo uma opção com menos açúcar pode contribuir para esse processo quando ingerida em excesso.

Nutricionistas alertam que chocolates com alto teor de cacau continuam sendo alimentos calóricos. A diferença está principalmente na qualidade da composição e na possibilidade de controlar melhor a porção.

Qual quantidade pode ser consumida?

Não existe uma quantidade única adequada para todas as pessoas. A porção depende da alimentação do dia, das necessidades energéticas e de possíveis restrições de saúde.

Como referência prática, profissionais costumam sugerir cerca de 20 a 30 gramas, o equivalente a poucos quadradinhos, dentro de uma alimentação equilibrada. Essa indicação não significa que o consumo precise ocorrer diariamente.

Separar a porção antes de começar a comer ajuda a evitar que a barra inteira seja consumida de forma automática.

Como escolher um bom chocolate 70%

O primeiro passo é conferir se o rótulo realmente informa pelo menos 70% de cacau. Em seguida, observe a ordem dos ingredientes e a quantidade de açúcar por porção.

Uma composição mais simples costuma trazer massa de cacau, manteiga de cacau, açúcar e, eventualmente, emulsificantes ou aromatizantes.

Também vale comparar as tabelas nutricionais. Duas barras com o mesmo percentual podem ter quantidades diferentes de açúcar, gordura e calorias.

Pode ajudar a controlar a vontade de doce?

O sabor marcante e a textura do chocolate 70% podem aumentar a sensação de satisfação com uma porção pequena. Contudo, ele não elimina a compulsão alimentar nem substitui acompanhamento profissional quando existe perda de controle frequente.

Comer devagar, sem distrações, permite perceber melhor o sabor e a saciedade. Combinar a porção com frutas ou castanhas também pode transformar o chocolate em um lanche mais completo.

Assim, o chocolate 70% pode substituir o chocolate ao leite para quem busca reduzir o açúcar e consumir mais cacau. Porém, ele não é livre de calorias nem impede o ganho de peso sozinho. O benefício depende da quantidade, da composição da barra e do equilíbrio da alimentação.

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