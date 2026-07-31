Café tradicional, extraforte, superior ou gourmet: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado
Nem todo café entrega o mesmo sabor na xícara. A qualidade dos grãos, a torra e a seleção fazem toda a diferença no resultado
O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas poucas pessoas sabem que os pacotes disponíveis nos supermercados seguem categorias de qualidade.
Embora as embalagens pareçam semelhantes, a seleção dos grãos e o processo de torra influenciam diretamente o sabor, o aroma e até a necessidade de adicionar açúcar.
Para facilitar essa identificação, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) classifica os produtos de acordo com critérios técnicos.
Assim, entender as diferenças entre as categorias ajuda o consumidor a fazer uma compra mais consciente.
O que muda entre os tipos de café?
- A principal diferença está na qualidade dos grãos, na quantidade de defeitos e no nível de torra.
Café extraforte
O café extraforte reúne grãos Arábica e Robusta (Conilon) de menor qualidade e com mais imperfeições.
Para esconder essas características, a indústria utiliza uma torra muito escura.
Como resultado, a bebida apresenta sabor intenso, amargor acentuado e gosto de queimado.
Por isso, muitas pessoas recorrem ao açúcar para suavizar o consumo.
Café tradicional
O café tradicional também mistura grãos Arábica e Robusta, mas recebe uma torra um pouco menos intensa que a do extraforte.
Ele oferece um sabor forte e encorpado, além de representar a categoria mais consumida no Brasil por causa do preço acessível.
Café superior
O café superior utiliza grãos de melhor qualidade e passa por um controle mais rigoroso durante a seleção.
Além disso, a torra média preserva melhor os óleos naturais do café.
Dessa forma, a bebida apresenta sabor equilibrado, aroma mais agradável e amargor moderado, permitindo reduzir a quantidade de açúcar.
Café gourmet
O café gourmet utiliza grãos 100% Arábica cuidadosamente selecionados e livres de defeitos.
A torra média ou clara preserva as características naturais dos grãos, o que proporciona uma bebida mais suave, com notas de chocolate, frutas ou castanhas.
Por isso, muitas pessoas conseguem consumi-lo sem açúcar.
Qual café vale mais a pena comprar?
Se o orçamento permitir, o café gourmet oferece a melhor experiência, graças à alta qualidade dos grãos e ao sabor mais complexo.
Por outro lado, quem busca equilíbrio entre preço e qualidade encontra no café superior o melhor custo-benefício.
Já o café tradicional continua sendo uma opção econômica para o consumo diário.
O café extraforte, por sua vez, costuma esconder defeitos dos grãos com uma torra muito intensa e, por isso, geralmente não representa a melhor escolha.
Como escolher um café melhor no supermercado?
Antes de colocar o produto no carrinho, verifique o selo de qualidade da ABIC, que identifica a categoria do café.
Além disso, prefira embalagens com data de torra mais recente, pois elas preservam melhor o aroma e o sabor.
Se você tiver um moedor em casa, outra boa estratégia consiste em comprar café em grãos.
Dessa forma, a moagem acontece apenas na hora do preparo, preservando muito mais os aromas naturais da bebida.
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