Café tradicional, extraforte, superior ou gourmet: veja a diferença e qual é o melhor para comprar no supermercado

Nem todo café entrega o mesmo sabor na xícara. A qualidade dos grãos, a torra e a seleção fazem toda a diferença no resultado

(Foto: Reprodução)

O café faz parte da rotina de milhões de brasileiros, mas poucas pessoas sabem que os pacotes disponíveis nos supermercados seguem categorias de qualidade.

Embora as embalagens pareçam semelhantes, a seleção dos grãos e o processo de torra influenciam diretamente o sabor, o aroma e até a necessidade de adicionar açúcar.

Para facilitar essa identificação, a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) classifica os produtos de acordo com critérios técnicos.

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Assim, entender as diferenças entre as categorias ajuda o consumidor a fazer uma compra mais consciente.

O que muda entre os tipos de café?

A principal diferença está na qualidade dos grãos, na quantidade de defeitos e no nível de torra.

Café extraforte

O café extraforte reúne grãos Arábica e Robusta (Conilon) de menor qualidade e com mais imperfeições.

Para esconder essas características, a indústria utiliza uma torra muito escura.

Como resultado, a bebida apresenta sabor intenso, amargor acentuado e gosto de queimado.

Por isso, muitas pessoas recorrem ao açúcar para suavizar o consumo.

Café tradicional

O café tradicional também mistura grãos Arábica e Robusta, mas recebe uma torra um pouco menos intensa que a do extraforte.

Ele oferece um sabor forte e encorpado, além de representar a categoria mais consumida no Brasil por causa do preço acessível.

Café superior

O café superior utiliza grãos de melhor qualidade e passa por um controle mais rigoroso durante a seleção.

Além disso, a torra média preserva melhor os óleos naturais do café.

Dessa forma, a bebida apresenta sabor equilibrado, aroma mais agradável e amargor moderado, permitindo reduzir a quantidade de açúcar.

Café gourmet

O café gourmet utiliza grãos 100% Arábica cuidadosamente selecionados e livres de defeitos.

A torra média ou clara preserva as características naturais dos grãos, o que proporciona uma bebida mais suave, com notas de chocolate, frutas ou castanhas.

Por isso, muitas pessoas conseguem consumi-lo sem açúcar.

Qual café vale mais a pena comprar?

Se o orçamento permitir, o café gourmet oferece a melhor experiência, graças à alta qualidade dos grãos e ao sabor mais complexo.

Por outro lado, quem busca equilíbrio entre preço e qualidade encontra no café superior o melhor custo-benefício.

Já o café tradicional continua sendo uma opção econômica para o consumo diário.

O café extraforte, por sua vez, costuma esconder defeitos dos grãos com uma torra muito intensa e, por isso, geralmente não representa a melhor escolha.

Como escolher um café melhor no supermercado?

Antes de colocar o produto no carrinho, verifique o selo de qualidade da ABIC, que identifica a categoria do café.

Além disso, prefira embalagens com data de torra mais recente, pois elas preservam melhor o aroma e o sabor.

Se você tiver um moedor em casa, outra boa estratégia consiste em comprar café em grãos.

Dessa forma, a moagem acontece apenas na hora do preparo, preservando muito mais os aromas naturais da bebida.

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