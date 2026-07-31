Gigante dos supermercados fecha 28 lojas e demite 6 mil funcionários no Brasil

Movimento recente surpreende consumidores e revela mudanças importantes nos bastidores

(Foto: Ilustração/Tomaz Silva/Agência Brasil)

Uma das maiores redes de supermercados e atacarejo do país iniciou um amplo processo de reorganização operacional. A medida resultou no fechamento de 28 lojas e na redução de cerca de 6,6 mil postos de trabalho entre 2025 e o primeiro trimestre de 2026.

A medida envolve o Grupo Mateus, terceira maior empresa do varejo alimentar brasileiro, atrás apenas de Carrefour e Assaí. A estratégia busca aumentar a eficiência das operações e concentrar investimentos nas unidades com maior rentabilidade.

Apesar dos cortes, a companhia segue entre as líderes do setor. Em 2025, manteve faturamento de R$ 43,5 bilhões.

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A reestruturação reduziu o quadro de funcionários de aproximadamente 47,9 mil para 41,2 mil colaboradores. A queda ficou próxima de 14%.

O grupo fechou lojas principalmente nos estados do Maranhão, Pará, Piauí, Ceará, Sergipe e Bahia, onde possui forte presença.

Segundo informações divulgadas ao mercado, a empresa revisou o desempenho de suas unidades. Depois disso, decidiu encerrar operações consideradas menos rentáveis.

Com a decisão, o grupo passou a priorizar um crescimento mais sustentável após anos de rápida expansão.

Nova estratégia

O Grupo Mateus informou que a reorganização não está relacionada à falta de receita. A companhia busca aumentar a eficiência operacional.

Nos últimos anos, a empresa ampliou sua atuação em supermercados, atacarejo, eletrodomésticos, distribuição e outros segmentos.

Agora, o grupo concentra esforços no fortalecimento das lojas com melhor desempenho financeiro. A estratégia também inclui controle de custos e preservação das margens de lucro.

Essa mudança acompanha um movimento observado em parte do varejo brasileiro. O setor enfrenta aumento das despesas com logística, energia, juros, aluguel e folha de pagamento.

Mercado competitivo

Mesmo após o fechamento das unidades, o Grupo Mateus continua entre as maiores empresas do setor.

A companhia mantém diversas bandeiras em operação, como Mix Mateus, Mateus Supermercados, Camiño Supermercados, Spazio, Eletro Mateus, Armazém Mateus, Bumba Meu Pão e Food Service Mateus.

Especialistas avaliam que grandes varejistas costumam revisar o portfólio e fechar lojas com baixo desempenho em períodos de maior competição.

Assim, a empresa sinaliza uma nova fase de consolidação. O grupo prioriza rentabilidade e eficiência antes de retomar um ritmo mais acelerado de expansão.

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