Misturar uma parte de água oxigenada para três partes de bicarbonato de sódio: para que serve e por que é recomendada

Combinação ganhou espaço na limpeza doméstica por formar uma pasta fácil de aplicar, mas exige atenção à concentração e ao tipo de superfície

(Foto: Captura de tela/YouTube)

Algumas manchas parecem resistir mesmo depois de várias tentativas de limpeza. Nessas situações, uma mistura simples passou a chamar atenção por unir dois produtos comuns e criar uma pasta capaz de agir diretamente sobre a sujeira.

A receita combina uma parte de água oxigenada com três partes de bicarbonato de sódio. Embora possa ajudar em tarefas específicas, ela não funciona da mesma forma em todas as superfícies e não deve substituir automaticamente um desinfetante registrado.

Para que serve a mistura

A combinação costuma ser recomendada principalmente para remover manchas, resíduos encrostados e odores de superfícies resistentes.

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O bicarbonato de sódio cria uma pasta levemente abrasiva. Dessa forma, ele ajuda a soltar a sujeira durante a esfregação sem exigir tanta força.

Já a água oxigenada atua como agente oxidante. Essa característica pode ajudar a clarear manchas orgânicas e resíduos deixados por alimentos, suor ou mofo superficial.

Por isso, a pasta pode ser útil em rejuntes claros, louças brancas, algumas bancadas, utensílios e tecidos laváveis. No entanto, o resultado depende do material e da origem da mancha.

Por que os ingredientes são combinados

A água oxigenada umedece o bicarbonato e permite formar uma pasta que permanece por mais tempo sobre a área suja.

Além disso, os dois produtos agem de maneiras diferentes. Enquanto o bicarbonato oferece atrito e ajuda a neutralizar odores, a água oxigenada favorece a oxidação de certos pigmentos.

Isso não significa, porém, que a mistura necessariamente potencialize todas as propriedades dos ingredientes ou se transforme em um desinfetante mais forte.

A eficácia contra microrganismos depende da concentração, do tempo de contato, da superfície e da formulação. Autoridades sanitárias orientam usar produtos desinfetantes conforme as instruções do fabricante, porque soluções caseiras não apresentam garantia contra todos os germes.

Como preparar a pasta

Para pequenas áreas, use:

1 colher de água oxigenada de 10 volumes, equivalente a aproximadamente 3%;

3 colheres de bicarbonato de sódio.

Coloque o bicarbonato em um recipiente aberto. Em seguida, acrescente a água oxigenada aos poucos e mexa até formar uma pasta consistente.

Prepare somente a quantidade necessária para o uso imediato. A mistura não deve ficar guardada em garrafa ou pote fechado, pois a água oxigenada se decompõe gradualmente e libera oxigênio.

Como aplicar nas superfícies

Primeiro, retire a poeira e a sujeira solta da área.

Depois, espalhe uma pequena quantidade da pasta sobre a mancha. Deixe agir por alguns minutos e esfregue delicadamente com uma escova ou esponja compatível com o material.

Por fim, remova completamente com um pano úmido ou enxágue com bastante água. Repetir várias vezes ou deixar a mistura agir por longos períodos pode alterar o acabamento.

Antes de usar em uma área grande, faça um teste em um ponto escondido.

Pode usar para clarear roupas?

A água oxigenada pode ajudar a clarear algumas manchas em tecidos brancos ou de cores firmes. Entretanto, também pode desbotar peças coloridas e danificar materiais delicados.

Aplique uma pequena quantidade apenas sobre a área manchada, espere poucos minutos e lave a roupa conforme as orientações da etiqueta.

Não use a pasta em lã, seda, couro ou peças que exijam lavagem especial. Também não aplique sem antes testar a resistência da cor.

Cuidados com pedras, metais e superfícies delicadas

Materiais porosos ou com acabamento especial podem sofrer alterações. Mármore, granito não selado, madeira, superfícies pintadas, metais polidos e revestimentos sensíveis exigem cautela.

O bicarbonato pode riscar acabamentos brilhantes. Além disso, a ação oxidante da água oxigenada pode clarear pigmentos e modificar algumas superfícies.

Por isso, a mistura não deve ser apresentada como um produto universal para toda a casa.

A pasta realmente desinfeta?

A água oxigenada aparece em produtos desinfetantes, mas o desempenho depende da formulação e das instruções do rótulo. Uma solução doméstica a 3% não elimina necessariamente todos os tipos de microrganismos em qualquer tempo de contato.

Quando o objetivo for desinfetar uma superfície após contato com alimentos crus, fluidos corporais ou pessoas doentes, use um produto indicado para essa finalidade e respeite o tempo de ação informado na embalagem.

A limpeza e a desinfecção representam etapas diferentes. Primeiro, é necessário remover sujeira e resíduos; depois, quando houver necessidade, aplica-se o desinfetante adequado.

Misturas que devem ser evitadas

Nunca acrescente água sanitária, vinagre, amônia ou outros produtos à pasta.

Misturar produtos de limpeza pode provocar vapores irritantes, reações perigosas ou danos às superfícies. A orientação mais segura consiste em usar cada produto separadamente e seguir o rótulo.

Também evite contato com olhos e pele. A água oxigenada doméstica pode causar irritação, enquanto concentrações maiores aumentam o risco de queimaduras.

Assim, a mistura de água oxigenada com bicarbonato pode funcionar como uma pasta para manchas e sujeiras pontuais. A principal vantagem está na combinação da ação oxidante com a abrasão suave, e não na promessa de um desinfetante universal.

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