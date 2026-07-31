Não é com detergente, nem água sanitária: a maneira mais fácil de remover a gordura acumulada nos armários da cozinha

Resíduo deixado pelo preparo diário dos alimentos pode formar uma camada pegajosa, mas um ingrediente comum ajuda a desprender a sujeira

(Imagem: Ilustração)

Mesmo quando o fogão e a bancada recebem limpeza frequente, os armários da cozinha podem acumular uma camada de gordura difícil de perceber no começo. Com o tempo, portas, puxadores e molduras ficam pegajosos e passam a reter poeira.

Para remover essa sujeira, não é necessário recorrer à água sanitária, que pode desbotar ou danificar alguns revestimentos. Uma alternativa simples consiste em usar bicarbonato de sódio, desde que o material do móvel permita uma limpeza levemente abrasiva.

Por que a gordura se acumula nos armários?

Durante o preparo das refeições, pequenas partículas de óleo e gordura se espalham pelo ar. Elas acabam aderindo principalmente aos móveis instalados perto do fogão.

ARTIGO CONTINUA ABAIXO

A falta de ventilação e o intervalo prolongado entre as limpezas tornam a camada mais resistente. Além disso, a gordura funciona como uma espécie de cola para poeira, fumaça e outros resíduos.

Por isso, passar apenas um pano seco geralmente não resolve o problema.

Como usar bicarbonato nos armários

O bicarbonato possui partículas finas que ajudam a desprender a sujeira sem exigir uma esfregação intensa. Para formar a pasta, coloque uma pequena quantidade do produto em um recipiente e acrescente água aos poucos.

A mistura deve ficar cremosa, mas não excessivamente líquida.

Antes de aplicar em toda a porta, faça um teste em uma área pouco visível. O cuidado é importante porque móveis laqueados, envernizados, laminados ou com acabamento fosco podem reagir de maneiras diferentes.

Passo a passo para remover a gordura

Primeiro, retire objetos que possam atrapalhar a limpeza e passe um pano seco para eliminar a poeira solta.

Depois, aplique uma camada fina da pasta sobre os pontos engordurados. Deixe agir por poucos minutos, sem permitir que o produto seque completamente.

Use um pano macio ou uma escova de cerdas suaves para realizar movimentos leves. Nas bordas, puxadores e cantos, uma escova de dentes antiga pode facilitar o trabalho.

Por fim, retire todo o bicarbonato com um pano levemente úmido. Em seguida, seque imediatamente a superfície para evitar manchas, inchaço ou infiltração nas emendas.

Misturar bicarbonato com óleo funciona?

Algumas receitas caseiras orientam misturar bicarbonato de sódio com óleo vegetal. A gordura nova pode ajudar a amolecer resíduos antigos e pegajosos em determinadas superfícies.

No entanto, o óleo também pode deixar uma película sobre o móvel, atrair mais poeira e exigir uma segunda limpeza. Por esse motivo, a combinação deve ser usada somente em pequenas áreas e depois precisa ser completamente removida.

Na maioria dos casos, a pasta de bicarbonato com água oferece uma aplicação mais simples e deixa menos resíduos.

Por que não usar água sanitária?

A água sanitária é indicada para determinadas tarefas de desinfecção, mas não funciona como um desengordurante apropriado para todos os móveis.

O produto pode alterar a cor, remover o brilho, manchar ferragens e danificar acabamentos sensíveis. Também não deve ser misturado com vinagre, álcool, amônia ou outros produtos de limpeza.

Quando a superfície apresentar gordura leve, um pano umedecido com água morna costuma ser suficiente. Para camadas antigas, o bicarbonato pode complementar a limpeza, desde que seja aplicado com cautela.

Cuidados com móveis de madeira e MDF

Armários de madeira, MDF ou MDP não devem ficar encharcados. A água pode penetrar pelas bordas e provocar estufamento, deformação ou descolamento do revestimento.

Também é importante evitar esponja de aço, lado abrasivo da esponja e escovas duras. Esses materiais podem riscar o móvel de forma permanente.

Caso o fabricante forneça orientações específicas de conservação, elas devem ter prioridade sobre qualquer receita doméstica.

Assim, o bicarbonato pode facilitar a retirada da gordura acumulada nos armários da cozinha. O melhor resultado depende de aplicação moderada, movimentos suaves e remoção completa da umidade.

Siga o Portal 6 no Google News e fique por dentro de tudo!