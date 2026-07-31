Não é na entrada de casa, nem dentro do banheiro: o melhor lugar para colocar a espada-de-são-jorge e atrair prosperidade, segundo o feng shui
Posição escolhida depende do método usado para mapear a residência, mas uma área costuma ser associada ao crescimento financeiro e às oportunidades
A espada-de-são-jorge é conhecida pela resistência e pelas folhas verticais que chamam atenção na decoração. Além da aparência, a planta também ganhou espaço dentro de casa por causa dos significados atribuídos a ela.
No feng shui, ela costuma representar proteção, força e crescimento. Para quem pretende usá-la como símbolo de prosperidade, porém, o local mais indicado não seria necessariamente a entrada ou o banheiro.
Onde colocar a espada-de-são-jorge para atrair prosperidade?
Segundo interpretações comuns do feng shui, o melhor lugar é a área da prosperidade da casa, também chamada de canto da riqueza.
Na escola que utiliza os pontos cardeais, essa região corresponde ao setor sudeste do imóvel ou do cômodo. O local é associado ao elemento madeira, ao desenvolvimento e à abundância.
Já algumas vertentes ocidentais aplicam o mapa baguá a partir da porta de entrada. Nesse método, a área da prosperidade fica no canto mais distante à esquerda de quem entra no ambiente.
Por isso, não existe uma posição única que funcione em todas as casas. O ponto depende da escola de feng shui adotada e da forma como o espaço foi mapeado.
Por que o sudeste é ligado à prosperidade?
Dentro da leitura simbólica do feng shui, o sudeste representa riqueza, expansão e continuidade dos recursos.
As plantas vivas também simbolizam o elemento madeira, relacionado ao crescimento. As folhas eretas da espada-de-são-jorge reforçam a ideia de movimento ascendente e resistência diante de dificuldades.
Assim, colocar um vaso saudável nesse setor funciona como um lembrete visual de organização, cuidado e evolução financeira. Não existe, contudo, comprovação científica de que a planta atraia dinheiro ou altere a sorte.
Por que a entrada não é a melhor escolha nesse caso?
A entrada é um dos locais mais citados para a espada-de-são-jorge, mas com outro objetivo: a proteção simbólica da residência.
Nesse ponto, a planta seria usada como uma espécie de barreira contra energias consideradas negativas. Já para representar prosperidade, a recomendação costuma direcionar o vaso ao setor correspondente à riqueza.
Além disso, as escolas de feng shui não concordam totalmente sobre o uso de plantas com folhas pontiagudas. Algumas valorizam a espada-de-são-jorge pela força protetora, enquanto outras evitam colocá-la em áreas de acolhimento por associarem as pontas a uma energia mais intensa.
Por que evitar o banheiro?
No feng shui, o banheiro costuma ser relacionado ao escoamento da energia por causa dos ralos, descargas e circulação constante de água.
Por essa razão, algumas interpretações evitam posicionar símbolos de prosperidade nesse cômodo. A ideia é impedir que a abundância seja simbolicamente associada àquilo que vai embora.
Do ponto de vista do cultivo, o banheiro também pode não ser a melhor escolha quando apresenta pouca luz, ventilação insuficiente ou excesso de umidade.
Sala e escritório são boas alternativas
Caso o setor sudeste esteja localizado na sala, a planta pode ficar em um canto iluminado, sem bloquear a passagem.
No escritório, ela pode ser posicionada na área da prosperidade da mesa ou do ambiente. Nesse contexto, o vaso costuma representar crescimento profissional, constância e fortalecimento dos projetos.
O mais importante é evitar locais apertados, escuros ou cheios de objetos acumulados. Segundo o próprio simbolismo do feng shui, uma planta abandonada ou cercada por desorganização transmite uma mensagem contrária à prosperidade.
A planta precisa receber luz
Mesmo quando o objetivo é simbólico, as necessidades reais da espécie devem vir primeiro.
A espada-de-são-jorge, atualmente classificada como Dracaena trifasciata, tolera ambientes com pouca luminosidade. No entanto, desenvolve-se melhor quando recebe claridade e algumas horas de luz adequada.
O vaso também precisa apresentar boa drenagem. O excesso de regas pode apodrecer as raízes, portanto o solo deve secar entre uma aplicação de água e outra.
Cuidados para manter a planta saudável
Para conservar a espada-de-são-jorge, escolha um vaso com furos e evite deixar água acumulada no pratinho.
Limpe o pó das folhas com um pano macio e retire partes secas ou danificadas. Como a planta cresce de forma vertical, recipientes mais firmes ajudam a impedir que ela tombe.
Também é importante mantê-la fora do alcance de animais que costumam mastigar plantas. A espada-de-são-jorge aparece em listas de espécies tóxicas para cães e gatos.
Assim, quem segue o feng shui pode colocar a espada-de-são-jorge no setor sudeste ou no canto da prosperidade indicado pelo baguá. A posição tem valor simbólico, enquanto luz, drenagem e rega moderada determinam se a planta realmente permanecerá bonita dentro de casa.
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