Pão francês, de milho, italiano ou integral: veja a diferença e qual é o melhor para comprar na padaria do supermercado

Nem sempre o pão mais famoso é a melhor escolha. Ingredientes, fermentação e quantidade de fibras fazem toda a diferença na hora da compra

(Foto: Reprodução/Captura de tela/Youtube)

Quem passa pela padaria do supermercado encontra diversas opções de pães fresquinhos e, muitas vezes, escolhe apenas pelo sabor ou pelo costume.

No entanto, cada tipo apresenta características nutricionais diferentes, que influenciam a saciedade, a digestão e até o consumo de calorias ao longo do dia.

Embora todos tenham ingredientes básicos, o tipo de farinha, o processo de fermentação e a quantidade de fibras fazem diferença.

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Por isso, conhecer essas características ajuda você a escolher o pão mais adequado para sua rotina e seus objetivos.

Entenda o que muda entre os principais tipos de pão

Cada pão oferece vantagens específicas. Veja as principais diferenças.

Pão francês

O pão francês leva farinha de trigo refinada, água, fermento e sal. Ele tem casca crocante, miolo macio e digestão leve.

Por outro lado, contém poucas fibras e apresenta índice glicêmico mais elevado.

Pão integral

O pão integral utiliza farinha de trigo integral e, em muitos casos, sementes como aveia, linhaça e girassol.

Essa combinação aumenta a quantidade de fibras, promove mais saciedade e libera a glicose de forma gradual.

Na hora da compra, confira se a farinha integral aparece entre os primeiros ingredientes da receita.

Pão italiano

O pão italiano normalmente passa por fermentação natural, processo que melhora a digestão e pode reduzir a sensação de estufamento.

Mesmo assim, ele utiliza farinha branca e, por isso, oferece menos fibras do que o pão integral.

Pão de milho

O pão de milho combina farinha de trigo, fubá e, frequentemente, açúcar e gordura para garantir uma textura macia.

O sabor agrada muita gente, mas essa versão costuma concentrar mais calorias do que o pão francês e o italiano.

Qual pão vale mais a pena comprar?

A melhor escolha depende da sua prioridade.

Se o objetivo for controlar o peso ou aumentar a saciedade, prefira o pão integral, que fornece mais fibras e nutrientes.

Quem busca uma digestão mais confortável pode optar pelo pão italiano de fermentação natural, já que o processo de fermentação facilita a quebra de algumas proteínas da farinha.

Para o consumo diário, o pão francês continua sendo uma boa alternativa.

Basta combiná-lo com proteínas, como ovos, queijo branco ou frango desfiado, para deixar a refeição mais equilibrada.

Já o pão de milho funciona melhor como opção para variar o cardápio ou consumir antes de atividades físicas, quando o organismo precisa de energia rápida.

Prefira os pães da padaria

Sempre que possível, escolha os pães produzidos na própria padaria do supermercado.

Em geral, eles contêm menos conservantes e aditivos do que muitos pães de forma industrializados vendidos nas prateleiras.

Além disso, observe a lista de ingredientes sempre que houver essa informação disponível.

Quanto mais simples for a receita, maiores são as chances de levar um pão mais natural para casa.

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