Partido Novo lança 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal em Goiás

Sigla confirmou apoio à candidatura de Wilder Morais ao Governo do estado e aprovou chapas para disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados

Partido Novo lança 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal em Goiás
(Foto: Reprodução/Redes Sociais)
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O Partido Novo oficializou, durante convenção estadual realizada nesta semana, as chapas que disputarão as eleições de 2026 em Goiás.

Ao todo, a legenda lançou 42 candidatos a deputado estadual e 18 candidatos a deputado federal, além de confirmar apoio à candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao Governo de Goiás.

A decisão foi aprovada pelos convencionais durante reunião virtual realizada na quarta-feira (29). Além da formação das chapas proporcionais, o partido autorizou a composição da coligação majoritária com o PL para a disputa do Executivo estadual.

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Entre os principais nomes da chapa para a Câmara dos Deputados está o ex-deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (Novo), que deixou de disputar o Senado para buscar uma vaga como deputado federal.

Na disputa pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o partido contará, entre outros nomes, com o ex-deputado estadual José de Lima e o vereador por Goiânia Leandro Sena.

Durante a convenção, também foram aprovadas as candidaturas proporcionais e delegados deram poderes à direção estadual para eventuais substituições e preenchimento de vagas remanescentes, conforme prevê a legislação eleitoral.

Com isso, o Novo passa a integrar oficialmente a coligação liderada por Wilder Morais (PL), mantendo, porém, foco na eleição proporcional, sem indicar candidatos para a chapa majoritária.

Confira a lista de candidatos a deputado estadual pelo Partido Novo em Goiás:

  • Agenor Curado
  • Neto Karfan
  • Dr. Amarildo
  • Arthur Razec
  • Brenda Gontijo
  • Charlles José da Fredcar
  • Clésia Oliveira
  • Cristiano Zoi
  • Danilo Rios
  • Delcides Assis
  • Edna Costa
  • Edward Júnior
  • Fábio de Moura Brasil
  • Dra. Fernanda Sarelli
  • Hebert Cardoso
  • Leandro Sena
  • Neto Bessa
  • Henrique Araújo
  • Joana Rezende
  • José de Lima
  • Júlio César
  • Lana Moreira
  • Leandro Ventura
  • Marcelo Derze
  • Márcio da Segurança Privada
  • Marckennedy
  • Milka Hume
  • Misael
  • Nayara Barcelos
  • Patrícia da Inclusão
  • Patrícia Santana
  • Paulo Henrique PH
  • PV Marques
  • Rafael da Mallharia
  • Rodrigo Palmeira
  • Sunamita Rodrigues
  • Tatiane Guimarães
  • Túlio Baptistella
  • Wagner Vasconcelos
  • Waltinho
  • Dr. Wanderley
  • Welton Lemos

Confira a lista de candidatos a deputado federal pelo Partido Novo em Goiás:

  • Daniel Shamah
  • Juiz Cubas
  • Fagner Sky
  • Manu Pádua
  • Santana Pires
  • Gabriela Pugliesi
  • Gabriella Machado
  • Giselda da Saúde
  • Delegado Humberto Teófilo
  • Roberto Gomes
  • João Batista
  • Laion
  • Lucas Brás
  • Luciano Guimarães
  • Marcelo Prado
  • Philippe Abner
  • Rosa Gonolli
  • Sandra Azevedo

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Pedro Ribeiro

Pedro Ribeiro

Jornalista formado pela Universidade Federal de Goiás. Atua no Portal 6 desde 2022, passando pelas editorias de Comportamento, Utilidade Pública e temas que dialogam diretamente com a opinião pública e cotidiano da população.

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