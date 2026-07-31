Partido Novo lança 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal em Goiás

Sigla confirmou apoio à candidatura de Wilder Morais ao Governo do estado e aprovou chapas para disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados

(Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O Partido Novo oficializou, durante convenção estadual realizada nesta semana, as chapas que disputarão as eleições de 2026 em Goiás.

Ao todo, a legenda lançou 42 candidatos a deputado estadual e 18 candidatos a deputado federal, além de confirmar apoio à candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao Governo de Goiás.

A decisão foi aprovada pelos convencionais durante reunião virtual realizada na quarta-feira (29). Além da formação das chapas proporcionais, o partido autorizou a composição da coligação majoritária com o PL para a disputa do Executivo estadual.

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Entre os principais nomes da chapa para a Câmara dos Deputados está o ex-deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (Novo), que deixou de disputar o Senado para buscar uma vaga como deputado federal.

Na disputa pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o partido contará, entre outros nomes, com o ex-deputado estadual José de Lima e o vereador por Goiânia Leandro Sena.

Durante a convenção, também foram aprovadas as candidaturas proporcionais e delegados deram poderes à direção estadual para eventuais substituições e preenchimento de vagas remanescentes, conforme prevê a legislação eleitoral.

Com isso, o Novo passa a integrar oficialmente a coligação liderada por Wilder Morais (PL), mantendo, porém, foco na eleição proporcional, sem indicar candidatos para a chapa majoritária.

Confira a lista de candidatos a deputado estadual pelo Partido Novo em Goiás:

Agenor Curado

Neto Karfan

Dr. Amarildo

Arthur Razec

Brenda Gontijo

Charlles José da Fredcar

Clésia Oliveira

Cristiano Zoi

Danilo Rios

Delcides Assis

Edna Costa

Edward Júnior

Fábio de Moura Brasil

Dra. Fernanda Sarelli

Hebert Cardoso

Leandro Sena

Neto Bessa

Henrique Araújo

Joana Rezende

José de Lima

Júlio César

Lana Moreira

Leandro Ventura

Marcelo Derze

Márcio da Segurança Privada

Marckennedy

Milka Hume

Misael

Nayara Barcelos

Patrícia da Inclusão

Patrícia Santana

Paulo Henrique PH

PV Marques

Rafael da Mallharia

Rodrigo Palmeira

Sunamita Rodrigues

Tatiane Guimarães

Túlio Baptistella

Wagner Vasconcelos

Waltinho

Dr. Wanderley

Welton Lemos

Confira a lista de candidatos a deputado federal pelo Partido Novo em Goiás:

Daniel Shamah

Juiz Cubas

Fagner Sky

Manu Pádua

Santana Pires

Gabriela Pugliesi

Gabriella Machado

Giselda da Saúde

Delegado Humberto Teófilo

Roberto Gomes

João Batista

Laion

Lucas Brás

Luciano Guimarães

Marcelo Prado

Philippe Abner

Rosa Gonolli

Sandra Azevedo

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