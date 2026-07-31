Partido Novo lança 42 candidatos a deputado estadual e 18 a deputado federal em Goiás
Sigla confirmou apoio à candidatura de Wilder Morais ao Governo do estado e aprovou chapas para disputar vagas na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados
O Partido Novo oficializou, durante convenção estadual realizada nesta semana, as chapas que disputarão as eleições de 2026 em Goiás.
Ao todo, a legenda lançou 42 candidatos a deputado estadual e 18 candidatos a deputado federal, além de confirmar apoio à candidatura do senador Wilder Morais (PL) ao Governo de Goiás.
A decisão foi aprovada pelos convencionais durante reunião virtual realizada na quarta-feira (29). Além da formação das chapas proporcionais, o partido autorizou a composição da coligação majoritária com o PL para a disputa do Executivo estadual.
Entre os principais nomes da chapa para a Câmara dos Deputados está o ex-deputado estadual Delegado Humberto Teófilo (Novo), que deixou de disputar o Senado para buscar uma vaga como deputado federal.
Na disputa pela Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), o partido contará, entre outros nomes, com o ex-deputado estadual José de Lima e o vereador por Goiânia Leandro Sena.
Durante a convenção, também foram aprovadas as candidaturas proporcionais e delegados deram poderes à direção estadual para eventuais substituições e preenchimento de vagas remanescentes, conforme prevê a legislação eleitoral.
Com isso, o Novo passa a integrar oficialmente a coligação liderada por Wilder Morais (PL), mantendo, porém, foco na eleição proporcional, sem indicar candidatos para a chapa majoritária.
Confira a lista de candidatos a deputado estadual pelo Partido Novo em Goiás:
- Agenor Curado
- Neto Karfan
- Dr. Amarildo
- Arthur Razec
- Brenda Gontijo
- Charlles José da Fredcar
- Clésia Oliveira
- Cristiano Zoi
- Danilo Rios
- Delcides Assis
- Edna Costa
- Edward Júnior
- Fábio de Moura Brasil
- Dra. Fernanda Sarelli
- Hebert Cardoso
- Leandro Sena
- Neto Bessa
- Henrique Araújo
- Joana Rezende
- José de Lima
- Júlio César
- Lana Moreira
- Leandro Ventura
- Marcelo Derze
- Márcio da Segurança Privada
- Marckennedy
- Milka Hume
- Misael
- Nayara Barcelos
- Patrícia da Inclusão
- Patrícia Santana
- Paulo Henrique PH
- PV Marques
- Rafael da Mallharia
- Rodrigo Palmeira
- Sunamita Rodrigues
- Tatiane Guimarães
- Túlio Baptistella
- Wagner Vasconcelos
- Waltinho
- Dr. Wanderley
- Welton Lemos
Confira a lista de candidatos a deputado federal pelo Partido Novo em Goiás:
- Daniel Shamah
- Juiz Cubas
- Fagner Sky
- Manu Pádua
- Santana Pires
- Gabriela Pugliesi
- Gabriella Machado
- Giselda da Saúde
- Delegado Humberto Teófilo
- Roberto Gomes
- João Batista
- Laion
- Lucas Brás
- Luciano Guimarães
- Marcelo Prado
- Philippe Abner
- Rosa Gonolli
- Sandra Azevedo
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