Adeus, farofa de ovo: opção diferente e saborosa vira top 1 para o almoço ou jantar
Com ingredientes que costumam estar na despensa, essa receita transforma ovos cozidos em uma refeição saborosa, prática e perfeita para o dia a dia
Nem sempre é preciso recorrer a ingredientes caros para preparar uma refeição saborosa.
Com criatividade e alguns temperos, alimentos simples podem ganhar uma nova apresentação e surpreender no almoço ou no jantar.
É exatamente isso que acontece com o ovo ao molho. A receita leva poucos ingredientes, fica pronta em pouco tempo e combina perfeitamente com arroz branco, tornando-se uma ótima alternativa para quem busca praticidade e economia.
Ovo ao molho transforma um ingrediente simples
O ovo é um dos alimentos mais versáteis da cozinha e pode ser preparado de diversas maneiras.
Além disso, ele é fonte de proteínas, vitaminas e minerais, o que faz dele uma opção frequente no cardápio de muitas famílias.
Nesta receita, os ovos cozidos absorvem os sabores de um molho bem temperado, preparado com alho, cebola, tomate e especiarias.
Temperos fazem toda a diferença
A páprica defumada, o tempero baiano e o lemon pepper dão um toque especial ao molho.
Ao mesmo tempo, a pimenta-de-cheiro acrescenta aroma sem deixar a receita excessivamente picante.
Veja como preparar a receita
Ingredientes
- 6 ovos;
- 1 colher (sopa) de manteiga ou margarina;
- 2 dentes de alho picados;
- 1/2 cebola picada;
- 2 pimentas-de-cheiro picadas;
- 1 colher (chá) de páprica defumada;
- 1 colher (chá) de tempero baiano;
- 1 colher (chá) de lemon pepper;
- 1 tomate picado;
- Sal a gosto;
- Um pouco de água;
- Cheiro-verde a gosto.
Modo de preparo
Primeiramente, cozinhe os ovos, descasque-os e corte-os ao meio. Reserve.
Em seguida, aqueça a manteiga em uma panela e refogue o alho e a cebola. Depois, acrescente as pimentas-de-cheiro, a páprica defumada, o tempero baiano, o lemon pepper, o tomate e o sal.
Na sequência, adicione um pouco de água e cozinhe até formar um molho levemente encorpado.
Por fim, coloque os ovos com a gema voltada para baixo, tampe a panela e deixe cozinhar por cerca de um minuto para que absorvam os temperos. Finalize com bastante cheiro-verde.
Receita combina com diferentes acompanhamentos
Além do tradicional arroz branco, o ovo ao molho também pode ser servido com purê de batatas, legumes cozidos, farofa ou pão fresco.
Dessa forma, a receita se adapta facilmente ao que você já tem em casa, oferecendo uma refeição completa, econômica e cheia de sabor para qualquer dia da semana.
Confira mais no post abaixo!
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