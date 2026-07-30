Murilo Fagundes, chef de cozinha: “o ovo mexido perfeito fica cremoso, molhadinho, salgadinho e mega nutritivo”

Técnica exige atenção ao fogo e ao momento de retirar a frigideira, dois detalhes que podem transformar completamente o resultado

(Foto: Captura de tela)

Ovo mexido parece uma das receitas mais simples da cozinha. Ainda assim, basta alguns segundos a mais no fogo para que ele perca a cremosidade e ganhe uma textura seca e borrachuda.

O chef de cozinha Murilo Fagundes, do perfil @yomurilo, ensina uma técnica que busca deixar o preparo cremoso, úmido e cheio de sabor. Para isso, ele combina fogo baixo, manteiga e movimento constante.

Frigideira e espátula fazem diferença

Segundo Murilo, o preparo começa com uma frigideira antiaderente e uma espátula de silicone.

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Esses utensílios ajudam a mexer os ovos continuamente e reduzem o risco de a mistura grudar no fundo. Além disso, a espátula alcança as laterais da panela com mais facilidade.

O chef também recomenda usar uma quantidade generosa de manteiga no lugar do azeite. A gordura acrescenta sabor e contribui para uma textura mais cremosa.

Fogo baixo evita que o ovo resseque

Depois de colocar os ovos na frigideira, mantenha o fogo baixo e mexa sem parar.

O calor suave cozinha a mistura de forma gradual. Dessa maneira, o ovo forma pequenos pedaços macios, em vez de endurecer rapidamente.

Murilo orienta acrescentar o sal do meio para o final do preparo. Assim, o cozinheiro consegue ajustar o sabor enquanto acompanha a textura.

Retire antes de chegar ao ponto

O principal cuidado aparece no momento de desligar o fogo.

Segundo o chef, o ovo deve sair da frigideira antes de parecer completamente pronto. Isso acontece porque o calor acumulado na panela e no próprio alimento continua o cozimento por alguns instantes.

Portanto, esperar que o ovo seque dentro da frigideira aumenta o risco de passar do ponto.

O ideal é retirar quando a mistura ainda estiver brilhante e levemente úmida. Em seguida, basta servir imediatamente.

Como preparar o ovo mexido cremoso

Para reproduzir a técnica, você vai precisar de:

3 ovos;

manteiga a gosto;

sal a gosto;

frigideira antiaderente;

espátula de silicone.

Quebre os ovos em uma tigela e misture até unir claras e gemas.

Depois, aqueça a frigideira em fogo baixo e derreta a manteiga. Acrescente os ovos e mexa continuamente com a espátula.

Quando a mistura começar a engrossar, adicione o sal. Continue mexendo e retire a frigideira do fogo enquanto o ovo ainda estiver cremoso e úmido.

Sirva logo depois para preservar a textura.

Três ovos chegam perto de 20 gramas de proteína

Murilo também destaca o valor nutricional da receita. Em média, três ovos grandes fornecem aproximadamente 19 gramas de proteína, quantidade que pode variar conforme o tamanho de cada unidade.

O ovo contém todos os aminoácidos essenciais, aqueles que o organismo precisa obter pela alimentação.

Além disso, fornece nutrientes como vitamina B12, riboflavina, biotina, vitamina A, vitamina D e selênio. A gema concentra boa parte das vitaminas e das gorduras do alimento.

Por isso, retirar a gema também reduz parte do valor nutricional da refeição. As vitaminas A e D pertencem ao grupo das vitaminas lipossolúveis, que dependem de gordura para sua absorção pelo organismo.

Atenção ao ponto por segurança

Embora a técnica busque cremosidade, o ovo não deve permanecer cru ou excessivamente líquido.

A FDA orienta cozinhar ovos mexidos até que não estejam escorrendo. Pessoas grávidas, crianças pequenas, idosos e indivíduos com baixa imunidade precisam redobrar esse cuidado devido ao risco de contaminação por salmonela.

Quem prefere uma textura muito úmida pode utilizar ovos pasteurizados, quando disponíveis, e controlar o cozimento com atenção.

Assim, o segredo do ovo mexido perfeito está no equilíbrio: fogo baixo, manteiga, movimento constante e retirada da frigideira no momento certo.

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