Advogada explica: por que quem tem benefício do INSS está recebendo pagamento a mais

Receber um dinheiro extra na conta pode parecer uma boa notícia. No entanto, especialistas alertam que, em alguns casos, esse valor pode esconder um problema financeiro

(Foto: Reprodução)

Receber um benefício maior do que o esperado costuma surpreender muitos aposentados e pensionistas.

Afinal, um valor extra pode dar a impressão de que houve algum pagamento adicional, como o 13º salário ou um reajuste.

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No entanto, especialistas em Direito Previdenciário alertam que nem sempre esse dinheiro pertence ao beneficiário.

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Em determinadas situações, o depósito pode estar relacionado à contratação de um empréstimo consignado, o que pode gerar descontos mensais nos pagamentos seguintes.

Por isso, antes de utilizar qualquer quantia inesperada, é importante verificar a origem do crédito.

Valor maior no benefício do INSS exige atenção

Segundo uma advogada previdenciária, pequenas diferenças no valor sacado são comuns.

Isso acontece porque caixas eletrônicos nem sempre disponibilizam cédulas para pagar valores exatos, fazendo com que alguns centavos sejam compensados em pagamentos futuros.

No entanto, quando a diferença é significativa, como um benefício de R$ 1.621 que aparece com R$ 2.000 disponíveis para saque, o beneficiário deve ligar o sinal de alerta.

Antes de sacar o dinheiro, a orientação é conferir se o Governo Federal está realizando o pagamento do 13º salário ou de outro crédito oficial.

Empréstimo consignado pode gerar depósitos inesperados

Caso não exista previsão de pagamento extra pelo INSS, o próximo passo é investigar a origem do valor.

Segundo a especialista, alguns bancos podem depositar recursos na conta do beneficiário relacionados a contratos de empréstimo consignado.

Em alguns casos, a pessoa acredita que recebeu um pagamento oficial, utiliza o dinheiro e, semanas depois, começa a perceber descontos mensais no benefício.

Por isso, a recomendação é agir com cautela antes de movimentar qualquer quantia que não era esperada.

O que fazer ao identificar um valor diferente

Se notar um depósito maior que o habitual, siga alguns cuidados:

Confira o extrato do benefício no aplicativo Meu INSS;

Verifique se há previsão de pagamento do 13º salário ou outro crédito oficial;

Analise a origem de cada depósito e de cada desconto registrado;

Em caso de dúvidas, procure uma agência bancária ou uma unidade do INSS antes de sacar o dinheiro;

Se identificar movimentações que não reconhece, busque orientação de um advogado especializado em Direito Previdenciário.

Conferir o extrato evita dores de cabeça

Além de acompanhar o valor do benefício todos os meses, especialistas recomendam verificar regularmente o extrato de pagamentos e os descontos lançados na conta.

Esse hábito permite identificar rapidamente cobranças indevidas, empréstimos consignados não reconhecidos e outras movimentações que possam comprometer a renda do aposentado ou pensionista.

Dessa forma, é possível tomar as providências necessárias e garantir a proteção dos direitos do beneficiário.

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