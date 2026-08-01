Chapeiro alega ter sido demitido após denunciar assédio sexual vindo de gerente em restaurante de Goianésia

Relatos de ex-funcionários diziam que suspeito fazia diversos comentários de cunho sexual, humilhava empregados e tentava contato físico

Enzo Reis denunciou ter sido assediado sexualmente pelo gerente do restaurante onde cumpria período de experiência. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

O chapeiro de um restaurante de Goianésia, no Centro goiano, alega ter sido demitido após denunciar um caso de assédio sexual. O ataque teria vindo do próprio gerente.

Enzo Reis contou, em vídeos publicados nas redes sociais, que o caso de importunação sexual aconteceu na noite do último sábado (25), enquanto os dois estavam sozinhos na cozinha da Casa Irani Salgados.

“Ele veio me oferecendo o pa* dele de um jeito que ele apertava e me mostrava. E perguntava se me servia. E eu a todo momento recusando, e ele falando que também pegava mulher, que era bissexual e não dava em nada”, afirmou.

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O profissional decidiu denunciar o ocorrido ao RH, mas acabou se surpreendendo: foi demitido nesta sexta-feira (31). Ele diz que sequer recebeu justificativas quando teve o contrato encerrado.

Enzo detalhou ao Portal 6 que estava ainda em fase de experiência. Dos 30 dias, tinha cumprido cerca de 16. Nessas duas semanas, diz que já tinha ouvido relatos de importunação envolvendo o gerente.

“Outros funcionários já tinham me falado. Eu sabia dos casos, mas não achei que seria uma das vítimas”, compartilhou.

O profissional relata ter intenção de registrar o caso formalmente na delegacia, mas está reunindo outra situações semelhantes antes de denunciar oficialmente. Isso porque as câmeras de segurança do restaurante não teriam captado o áudio no suposto momento do assédio.

Com a repercussão do relato na internet, o chapeiro recebeu várias mensagens de funcionários e ex-funcionários, além de pessoas que conheciam o gerente.

Uma das histórias apontava que o homem ”chegava com umas brincadeiras sem graça. Tipo ‘nossa, você tá treinando, uns braços fortes’. Pegou no meu braço, peguei o braço dele e já empurrei”.

Outro escrevia que “esse homem, que nem merece ser chamado de homem, passou e muito dos limites lá de dentro, com piadas de cunho sexual. Dizia coisas discrepantes não só para mim, mas para todos os outros funcionários”.

Já um terceiro afirmava que “o cara sempre vivia com piadas com teor sexual, com duplo sentido. Ele humilhava as atendentes lá, humilhava a equipe da cozinha, ninguém suportava ele”.

Em alguns relatos, os supostos ataques aconteciam fora do restaurante, em áreas comuns da cidade. Uma pessoa disse: “ele já mexeu comigo e umas amigas na lagoa e quando fomos pra cima ele foi pra moto e meteu o pé”.

Outra afirmou: “eu sempre frequentava a sauna do clube campestre, e de repente ele começou a ir todo final de semana, e lá dentro ele assediou várias pessoas”.

A Casa Irani Salgados emitiu uma nota de posicionamento após a repercussão do caso. Em comunicado oficial pelas redes sociais, o restaurante informou que “o gerente envolvido foi permanentemente afastado de suas funções” na tarde desta sexta-feira (31).

O estabelecimento ainda compartilhou ter iniciado uma auditoria interna e independente “para revisar nossos fluxos de liderança e recursos humanos”.

Leia o posicionamento na íntegra:

A Casa Irani repudia veementemente qualquer tipo de assédio. Diante das graves denúncias veiculadas nas redes sociais por um ex-colaborador, assumimos publicamente que falhamos na agilidade da nossa resposta interna no início desta semana. Pedimos sinceras desculpas por essa inação. Informamos que o gerente envolvido foi permanentemente afastado de suas funções na data de hoje. Já iniciamos uma auditoria interna e independente para revisar nossos fluxos de liderança e recursos humanos. Estamos totalmente comprometidos em aprender com este erro e garantir um ambiente de absoluto respeito e segurança para todos. Diretoria Casa Irani

REPERCUSSÃO ❗️ Chapeiro alega ter sido demitido após denunciar assédio sexual vindo de gerente em restaurante de Goianésia Leia: https://t.co/VbxMezE08x pic.twitter.com/dXvc3plJdt — Portal 6 (@portal6noticias) August 1, 2026

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