Harvard afirma que pessoas criativas no trabalho costumam parecer antipáticas por terem estas características em comum

Pesquisa de Harvard aponta que pessoas criativas compartilham uma característica curiosa que pode ser vista como hostil em algumas situações

(Foto: Reprodução/Pexels)

Uma habilidade associada ao humor e à ironia pode esconder um processo mental mais sofisticado do que parece. Um estudo envolvendo pesquisadores da Universidade de Harvard aponta que pessoas criativas costumam ter maior facilidade com o uso e a compreensão do sarcasmo, uma forma de comunicação que pode ser interpretada como agressiva dependendo do contexto.

A pesquisa indica que criar ou entender uma fala sarcástica exige uma atividade cerebral mais complexa, já que envolve interpretar sentidos diferentes das palavras ditas literalmente. Essa capacidade está relacionada ao pensamento abstrato, uma das características importantes para a criatividade e a resolução de problemas.

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Sarcasmo pode estimular a criatividade, aponta pesquisa

O estudo, intitulado “A forma mais elevada de inteligência: o sarcasmo aumenta a criatividade tanto naqueles que o expressam quanto naqueles que o recebem”, também contou com participação da Universidade de Columbia.

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Durante a pesquisa, os cientistas dividiram participantes em quatro grupos. Um deles deveria utilizar sarcasmo durante uma conversa, outro deveria receber esse tipo de comunicação, enquanto os demais grupos conversaram de maneira sincera ou sem um estilo específico.

Depois dos diálogos, todos passaram por testes de criatividade que não tinham relação com os assuntos discutidos anteriormente. Os resultados mostraram que os grupos expostos ao sarcasmo tiveram melhor desempenho.

Segundo os pesquisadores, isso acontece porque o sarcasmo estimula o pensamento abstrato, fazendo com que o cérebro busque interpretações além do significado literal das frases.

Por que pessoas sarcásticas podem parecer hostis?

Apesar da relação com a criatividade, o sarcasmo ainda é frequentemente associado a atitudes negativas, como deboche ou agressividade. A explicação, segundo o estudo, está ligada principalmente ao contexto social em que ele é utilizado.

Entre pessoas próximas, como amigos e familiares, comentários sarcásticos podem funcionar como uma forma de humor e fortalecer vínculos. Já em relações com pouca intimidade, a mesma fala pode ser interpretada como uma provocação ou demonstração de desprezo.

Por isso, a pesquisa destaca que a reação ao sarcasmo depende não apenas da frase dita, mas também da relação entre quem fala e quem escuta.

Comunicação exige interpretação do cérebro

Para os cientistas, o sarcasmo mostra como a comunicação humana vai além das palavras. Entender uma ironia exige analisar tom de voz, intenção e contexto, processos que envolvem diferentes áreas cognitivas.

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