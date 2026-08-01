Josy, especialista: “passe vinagre na unha dos pés e olhe o que acontece”
Mistura com vinagre e bicarbonato viralizou nas redes sociais ao prometer unhas dos pés mais limpas e com aparência renovada
Quem costuma sofrer com unhas amareladas, sujeira acumulada ou aspereza nos pés pode encontrar uma alternativa simples utilizando produtos comuns da cozinha.
Em um vídeo publicado no Instagram, Josy, do perfil Receitas & Dicas da Josy (@receitasedicasdajosyy), ensina uma mistura à base de vinagre que promete facilitar os cuidados com as unhas dos pés.
No conteúdo, a criadora de conteúdo prepara uma solução caseira que combina água, bicarbonato de sódio e vinagre, formando uma mistura efervescente para um escalda-pés.
Como preparar a mistura com vinagre
Segundo Josy, o primeiro passo é colocar água em uma bacia suficiente para cobrir os pés. Em seguida, ela adiciona bicarbonato de sódio e completa a receita com vinagre, que reage imediatamente com o bicarbonato.
Depois de misturar os ingredientes, basta deixar os pés de molho por alguns minutos para que a solução entre em contato com as unhas e a pele.
O que acontece ao usar vinagre nas unhas dos pés?
De acordo com a influenciadora, o procedimento ajuda a amolecer impurezas, facilita a limpeza das unhas e contribui para uma aparência mais bonita dos pés após a higienização.
O vinagre também é bastante conhecido por seu caráter ácido, enquanto o bicarbonato costuma ser utilizado em receitas caseiras de limpeza.
Apesar da popularidade da combinação nas redes sociais, os resultados podem variar de pessoa para pessoa e não substituem tratamentos indicados por profissionais de saúde.
Caso haja alterações persistentes nas unhas, como espessamento, dor, descoloração intensa ou suspeita de micose, o mais recomendado é procurar avaliação de um dermatologista ou podólogo.
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