Misturar creme de leite com azeitona: para que serve e por que é recomendado
Com poucos ingredientes e preparo rápido, essa mistura rende um patê cremoso que combina com pães, torradas e diversos petiscos
Patês caseiros são uma alternativa prática para incrementar lanches, entradas e até o café da tarde.
Além de serem fáceis de preparar, permitem combinar ingredientes simples para criar sabores marcantes.
Uma das receitas que ganhou destaque nas redes sociais mistura creme de leite com azeitona verde.
O resultado é um creme leve, cremoso e cheio de sabor, que pode substituir patês industrializados e acompanhar diferentes preparações.
Creme de leite garante textura cremosa
O creme de leite é o responsável por deixar a receita mais leve e homogênea.
Além disso, ele equilibra o sabor intenso da azeitona e facilita a mistura dos ingredientes.
Enquanto isso, a maionese acrescenta ainda mais cremosidade, e o azeite de oliva ajuda a dar brilho e realçar os sabores.
Azeitona verde dá personalidade à receita
A azeitona verde é rica em gorduras insaturadas e fornece compostos antioxidantes.
Por isso, ela confere um sabor marcante ao patê e combina muito bem com alho, cebola e ervas frescas.
Veja como preparar o patê
Ingredientes
- Azeitonas verdes sem caroço;
- 1 caixinha de creme de leite;
- ½ cebola picada;
- 2 colheres (sopa) de cebolinha picada;
- 1 dente de alho;
- 2 colheres (sopa) de maionese;
- 1 colher (sopa) de azeite de oliva.
Modo de preparo
Primeiramente, coloque todos os ingredientes no liquidificador.
Em seguida, bata até obter um creme liso, homogêneo e bem cremoso.
Depois disso, transfira o patê para um recipiente e leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.
Esse descanso ajuda a intensificar os sabores e deixa a textura ainda mais agradável.
Como servir o creme de leite com azeitona
Esse patê é bastante versátil e pode acompanhar diversas refeições. Entre as principais opções estão:
- Torradas;
- Pães;
- Sanduíches;
- Biscoitos salgados;
- Tábuas de frios;
- Petiscos para receber visitas.
Além disso, ele pode ser utilizado como recheio de wraps, tapiocas e lanches naturais.
Receita fica pronta em poucos minutos
Com ingredientes fáceis de encontrar e preparo simples, o creme de leite com azeitona é uma opção prática para quem deseja variar o cardápio sem gastar muito tempo na cozinha.
Assim, é possível preparar um acompanhamento cremoso e saboroso que combina com diferentes ocasiões.
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