Misturar creme de leite com azeitona: para que serve e por que é recomendado

Com poucos ingredientes e preparo rápido, essa mistura rende um patê cremoso que combina com pães, torradas e diversos petiscos

Foto: Reprodução/Instagram/primo_gordo

Patês caseiros são uma alternativa prática para incrementar lanches, entradas e até o café da tarde.

Além de serem fáceis de preparar, permitem combinar ingredientes simples para criar sabores marcantes.

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Uma das receitas que ganhou destaque nas redes sociais mistura creme de leite com azeitona verde.

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O resultado é um creme leve, cremoso e cheio de sabor, que pode substituir patês industrializados e acompanhar diferentes preparações.

Creme de leite garante textura cremosa

O creme de leite é o responsável por deixar a receita mais leve e homogênea.

Além disso, ele equilibra o sabor intenso da azeitona e facilita a mistura dos ingredientes.

Enquanto isso, a maionese acrescenta ainda mais cremosidade, e o azeite de oliva ajuda a dar brilho e realçar os sabores.

Azeitona verde dá personalidade à receita

A azeitona verde é rica em gorduras insaturadas e fornece compostos antioxidantes.

Por isso, ela confere um sabor marcante ao patê e combina muito bem com alho, cebola e ervas frescas.

Veja como preparar o patê

Ingredientes

Azeitonas verdes sem caroço;

1 caixinha de creme de leite;

½ cebola picada;

2 colheres (sopa) de cebolinha picada;

1 dente de alho;

2 colheres (sopa) de maionese;

1 colher (sopa) de azeite de oliva.

Modo de preparo

Primeiramente, coloque todos os ingredientes no liquidificador.

Em seguida, bata até obter um creme liso, homogêneo e bem cremoso.

Depois disso, transfira o patê para um recipiente e leve à geladeira por alguns minutos antes de servir.

Esse descanso ajuda a intensificar os sabores e deixa a textura ainda mais agradável.

Como servir o creme de leite com azeitona

Esse patê é bastante versátil e pode acompanhar diversas refeições. Entre as principais opções estão:

Torradas;

Pães;

Sanduíches;

Biscoitos salgados;

Tábuas de frios;

Petiscos para receber visitas.

Além disso, ele pode ser utilizado como recheio de wraps, tapiocas e lanches naturais.

Receita fica pronta em poucos minutos

Com ingredientes fáceis de encontrar e preparo simples, o creme de leite com azeitona é uma opção prática para quem deseja variar o cardápio sem gastar muito tempo na cozinha.

Assim, é possível preparar um acompanhamento cremoso e saboroso que combina com diferentes ocasiões.

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