Bater linguiça calabresa com ovos cozido no liquidificador: para que serve e por que é recomendado

Mistura de calabresa e ovos cozidos rende um patê cremoso, econômico e perfeito para lanches e petiscos

(Imagem: Captura de tela/Instagram/mcdicasetruques)

Misturar linguiça calabresa e ovos cozidos no liquidificador pode parecer incomum, mas a combinação tem conquistado espaço entre quem busca receitas rápidas e saborosas. O resultado é um patê cremoso que pode ser servido como entrada, recheio ou acompanhamento em diversas refeições.

O principal objetivo da mistura é criar uma pasta com textura firme e sabor marcante. A linguiça calabresa traz o tempero e a intensidade característicos, enquanto os ovos cozidos ajudam a dar cremosidade e equilíbrio, além de aumentar o rendimento da receita.

Antes de ir ao liquidificador, a recomendação é fritar ou refogar a calabresa até que fique levemente dourada. Esse processo realça o sabor, elimina o excesso de gordura e melhora a textura do patê.

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Depois de fria, basta bater a linguiça com os ovos cozidos. Muitas receitas também acrescentam ingredientes como maionese, requeijão, creme de ricota ou cream cheese para deixar a mistura ainda mais cremosa. Temperos como cheiro-verde, cebola, alho e pimenta-do-reino podem ser adicionados conforme o gosto.

O preparo é bastante versátil. O patê pode ser servido com torradas, pães, biscoitos salgados e tapiocas, além de funcionar como recheio para sanduíches, lanches naturais, tortas e até panquecas.

Outro motivo para a popularidade da receita é o custo-benefício. Como utiliza poucos ingredientes e tem bom rendimento, ela se torna uma alternativa prática para reuniões em família, festas ou até para incrementar o café da tarde.

Para conservar a qualidade, o ideal é armazenar o patê em um recipiente fechado na geladeira e consumi-lo em até três dias.

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