Misturar tomate com cebola roxa e pimenta dedo de moça: para que serve e por que é recomendado

Além de formar uma combinação saborosa, esses ingredientes reúnem nutrientes importantes e podem deixar as refeições mais leves e nutritivas

Foto: Reprodução/Instagram/kamila.mcosta

Saladas fazem parte de uma alimentação equilibrada e podem ganhar novos sabores com ingredientes simples.

Entre as combinações que mais conquistam espaço nas redes sociais está a mistura de tomate, cebola roxa e pimenta dedo-de-moça, que une frescor, crocância e um toque levemente picante.

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Além de agradar ao paladar, essa combinação também reúne nutrientes importantes para o organismo.

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Cada ingrediente oferece benefícios específicos e, juntos, tornam a salada ainda mais saborosa e nutritiva.

Tomate oferece vitaminas e ação antioxidante

O tomate é rico em vitamina C, potássio e licopeno, um antioxidante associado à proteção das células contra os radicais livres.

Além disso, seu alto teor de água ajuda na hidratação e torna a receita leve e refrescante.

Por isso, o ingrediente costuma aparecer em saladas, sanduíches e diversas preparações do dia a dia.

Licopeno é o grande destaque

O licopeno é responsável pela coloração avermelhada do tomate e pode contribuir para a saúde cardiovascular quando faz parte de uma alimentação equilibrada.

Cebola roxa e pimenta completam a combinação

Enquanto isso, a cebola roxa acrescenta crocância e fornece compostos antioxidantes, fibras e vitaminas.

Ao mesmo tempo, a pimenta dedo-de-moça intensifica o sabor e contém capsaicina, substância conhecida por sua ação antioxidante e anti-inflamatória.

Dessa forma, a combinação reúne ingredientes que enriquecem tanto o sabor quanto o valor nutricional da refeição.

Como preparar a salada

Você vai precisar de:

2 tomates grandes fatiados;

1 cebola roxa fatiada finamente;

1 pimenta dedo-de-moça picada (ou a gosto);

Suco de ½ limão;

Sal e pimenta-do-reino a gosto;

2 colheres (sopa) de molho shoyu;

4 a 5 colheres (sopa) de azeite;

Cheiro-verde e salsa desidratada a gosto.

Em seguida, misture todos os ingredientes e deixe a salada descansar por alguns minutos para que os sabores se incorporem.

Torradas deixam a receita ainda mais saborosa

Para acompanhar, corte fatias de pão de forma em triângulos, regue com azeite, polvilhe orégano e leve à air fryer a 180 °C por cerca de oito minutos, ou até dourarem.

Por fim, sirva a salada sobre as torradas crocantes ou ao lado delas. Assim, é possível aproveitar todo o tempero e transformar uma receita simples em uma opção leve, prática e cheia de sabor.

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