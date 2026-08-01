Misturar tomate com cebola roxa e pimenta dedo de moça: para que serve e por que é recomendado
Além de formar uma combinação saborosa, esses ingredientes reúnem nutrientes importantes e podem deixar as refeições mais leves e nutritivas
Saladas fazem parte de uma alimentação equilibrada e podem ganhar novos sabores com ingredientes simples.
Entre as combinações que mais conquistam espaço nas redes sociais está a mistura de tomate, cebola roxa e pimenta dedo-de-moça, que une frescor, crocância e um toque levemente picante.
Além de agradar ao paladar, essa combinação também reúne nutrientes importantes para o organismo.
Cada ingrediente oferece benefícios específicos e, juntos, tornam a salada ainda mais saborosa e nutritiva.
Tomate oferece vitaminas e ação antioxidante
O tomate é rico em vitamina C, potássio e licopeno, um antioxidante associado à proteção das células contra os radicais livres.
Além disso, seu alto teor de água ajuda na hidratação e torna a receita leve e refrescante.
Por isso, o ingrediente costuma aparecer em saladas, sanduíches e diversas preparações do dia a dia.
Licopeno é o grande destaque
O licopeno é responsável pela coloração avermelhada do tomate e pode contribuir para a saúde cardiovascular quando faz parte de uma alimentação equilibrada.
Cebola roxa e pimenta completam a combinação
Enquanto isso, a cebola roxa acrescenta crocância e fornece compostos antioxidantes, fibras e vitaminas.
Ao mesmo tempo, a pimenta dedo-de-moça intensifica o sabor e contém capsaicina, substância conhecida por sua ação antioxidante e anti-inflamatória.
Dessa forma, a combinação reúne ingredientes que enriquecem tanto o sabor quanto o valor nutricional da refeição.
Como preparar a salada
Você vai precisar de:
- 2 tomates grandes fatiados;
- 1 cebola roxa fatiada finamente;
- 1 pimenta dedo-de-moça picada (ou a gosto);
- Suco de ½ limão;
- Sal e pimenta-do-reino a gosto;
- 2 colheres (sopa) de molho shoyu;
- 4 a 5 colheres (sopa) de azeite;
- Cheiro-verde e salsa desidratada a gosto.
Em seguida, misture todos os ingredientes e deixe a salada descansar por alguns minutos para que os sabores se incorporem.
Torradas deixam a receita ainda mais saborosa
Para acompanhar, corte fatias de pão de forma em triângulos, regue com azeite, polvilhe orégano e leve à air fryer a 180 °C por cerca de oito minutos, ou até dourarem.
Por fim, sirva a salada sobre as torradas crocantes ou ao lado delas. Assim, é possível aproveitar todo o tempero e transformar uma receita simples em uma opção leve, prática e cheia de sabor.
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