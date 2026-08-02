Adeus, mancha de mofo no rejunte do azulejo do banheiro: o truque para deixar branquinho de novo

Mistura com ingredientes comuns pode ajudar a eliminar marcas de mofo no azulejo sem precisar passar horas esfregando

Foto: Reprodução/Captura de tela/YouTube)

As manchas pretas de mofo no rejunte do azulejo estão entre os problemas mais comuns na limpeza do banheiro. Por ser um ambiente com alta umidade e pouca ventilação, o espaço favorece o surgimento de fungos e limo, principalmente em áreas próximas ao box e às paredes.

Para facilitar essa tarefa e evitar o esforço de esfregar por longos minutos, a influenciadora Loiana Rios (@dicasdaloiana) compartilhou uma mistura caseira que ajuda a remover o aspecto escurecido do rejunte utilizando ingredientes simples encontrados em casa.

Mistura caseira promete facilitar a limpeza do rejunte

A receita combina produtos conhecidos na rotina doméstica e tem como objetivo manter o produto em contato com a superfície por mais tempo, facilitando a remoção das manchas.

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Ingredientes necessários:

1 medida de água sanitária;

1 medida de água;

2 colheres de chá de açúcar;

1 borrifador.

Como preparar e aplicar a mistura

O preparo é simples. Primeiro, coloque a água sanitária, a água e o açúcar dentro do borrifador. Depois, feche o recipiente e agite bem até que o açúcar esteja completamente dissolvido.

Com a solução pronta, borrife diretamente sobre as áreas do rejunte onde o mofo está acumulado. A recomendação é deixar o produto agir por alguns minutos, sem a necessidade de esfregar imediatamente.

Caso as manchas sejam antigas ou estejam muito impregnadas, pode ser necessário repetir a aplicação e aguardar um novo período de ação.

Por que a mistura ajuda a remover o mofo?

A água sanitária possui ação desinfetante e clareadora, sendo amplamente utilizada na limpeza para combater fungos e bactérias. Já o açúcar, segundo a técnica divulgada, ajudaria a deixar a solução um pouco mais encorpada, fazendo com que ela permaneça por mais tempo em contato com o rejunte.

Apesar da praticidade, é importante tomar alguns cuidados durante o uso da água sanitária. O produto deve ser aplicado em locais ventilados, com proteção para as mãos, e nunca deve ser misturado com outros produtos de limpeza, como amônia ou substâncias ácidas, pois a combinação pode liberar gases perigosos.

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