Adeus, mancha de mofo no rejunte do azulejo do banheiro: o truque para deixar branquinho de novo
Mistura com ingredientes comuns pode ajudar a eliminar marcas de mofo no azulejo sem precisar passar horas esfregando
As manchas pretas de mofo no rejunte do azulejo estão entre os problemas mais comuns na limpeza do banheiro. Por ser um ambiente com alta umidade e pouca ventilação, o espaço favorece o surgimento de fungos e limo, principalmente em áreas próximas ao box e às paredes.
Para facilitar essa tarefa e evitar o esforço de esfregar por longos minutos, a influenciadora Loiana Rios (@dicasdaloiana) compartilhou uma mistura caseira que ajuda a remover o aspecto escurecido do rejunte utilizando ingredientes simples encontrados em casa.
Mistura caseira promete facilitar a limpeza do rejunte
A receita combina produtos conhecidos na rotina doméstica e tem como objetivo manter o produto em contato com a superfície por mais tempo, facilitando a remoção das manchas.
Ingredientes necessários:
- 1 medida de água sanitária;
- 1 medida de água;
- 2 colheres de chá de açúcar;
- 1 borrifador.
Como preparar e aplicar a mistura
O preparo é simples. Primeiro, coloque a água sanitária, a água e o açúcar dentro do borrifador. Depois, feche o recipiente e agite bem até que o açúcar esteja completamente dissolvido.
Com a solução pronta, borrife diretamente sobre as áreas do rejunte onde o mofo está acumulado. A recomendação é deixar o produto agir por alguns minutos, sem a necessidade de esfregar imediatamente.
Caso as manchas sejam antigas ou estejam muito impregnadas, pode ser necessário repetir a aplicação e aguardar um novo período de ação.
Por que a mistura ajuda a remover o mofo?
A água sanitária possui ação desinfetante e clareadora, sendo amplamente utilizada na limpeza para combater fungos e bactérias. Já o açúcar, segundo a técnica divulgada, ajudaria a deixar a solução um pouco mais encorpada, fazendo com que ela permaneça por mais tempo em contato com o rejunte.
Apesar da praticidade, é importante tomar alguns cuidados durante o uso da água sanitária. O produto deve ser aplicado em locais ventilados, com proteção para as mãos, e nunca deve ser misturado com outros produtos de limpeza, como amônia ou substâncias ácidas, pois a combinação pode liberar gases perigosos.
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