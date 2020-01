Amigos roubaram até preservativos “sinta tudo” em farmácia de Anápolis

Ambos foram pegos na mesma casa e agora passarão a virada de ano na cadeia

Sabonete, xampu, enxaguante bucal, tinta para cabelo, escova de dente e até preservativos da linha “sinta tudo” estiveram entre os itens recuperados pela Força Tática Municipal nesta terça-feira (31), em Anápolis.

Comercializados em uma farmácia do Parque Iracema, na região Norte da cidade, os produtos haviam sido subtraídos por dois indivíduos no início da tarde.

Durante a ação, eles utilizaram-se de um simulacro de arma de fogo e também levaram dinheiro em espécie do estabelecimento.

De posse das características de um dos suspeitos, conhecido como no bairro pela alcunha de “ladrão da bicicleta”, a Polícia Militar (PM) foi até a residência dele e logrou exito em localizá-lo.

O comparsa do crime também estava no local e ambos foram conduzidos até a Central de Flagrantes da Polícia Civil (PC). Passarão a virada do ano na cadeia.

Quer comentar?

Comentários