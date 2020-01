Anápolis terá galinhada para ajudar família de policial ferido em acidente

Internado há quase três meses, militar ainda está inconsciente e pais passam por dificuldades financeiras

Um grupo de aproximadamente 10 pessoas iniciou uma ação que está chamando atenção em Anápolis. Se trata de uma galinha beneficente para ajudar o soldado Leonardo Pablo, que sofreu um acidente gravíssimo no dia 20 de outubro de 2019.

O evento acontecerá no dia 11 de janeiro e os interessados em contribuir podem buscar a marmitex no local ou passar o endereço aos organizadores para receber a comida em casa.

Cada ingresso custa R$ 10 e todo o dinheiro arrecadado será entregue diretamente nas mãos dos pais do militar, que permanece inconsciente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital de Base, em Brasília.

A iniciativa do grupo, que é composto integralmente por amigos de Leonardo, surgiu após a descoberta que a família dele está passando por dificuldades financeiras.

“Sendo o mais próximo da família sei tudo o que estão passando. Conversei com os amigos sobre e eles tiveram a ideia da galinhada. Os pais do Leonardo tiveram que sair do emprego para se dedicar totalmente a ele. Ele morava com a avó e ajudava também com as despesas de casa. Agora todos estão passando por dificuldades, além do desgaste emocional”, explicou Youssef Rodrigues, amigo do policial, ao Portal 6.

A galinha acontecerá na Avenida Presidente Kennedy, nº 1136. no bairro Maracanã, e os ingressos podem ser adquiridos pelos telefones (62) 9 9428-4963, (62) 9 9443-1729 e (62) 9 9344-7047.

