Todas as propostas para o Esporte em Anápolis já foram cumpridas por Roberto

Em três anos de gestão, as seis propostas de Roberto Naves (Progressistas) para o Esporte já foram integralmente cumpridas.

Responsável pela execução dos projetos, a Secretaria Municipal de Esportes teve uma rápida passagem de Victor Emanuel Ribeiro e atualmente é comandada por Karin Abrão.

As metas foram estabelecidas e registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 2016 — enquanto o prefeito ainda era um mero candidato.

“Incentivar o esporte como base para a formação de cidadãos, combate ao sedentarismo, prevenção a criminalidade e drogas e estímulo ao surgimento de valores esportivos amadores e profissionais”, destacou Roberto no plano de governo.

A poucos meses antes do novo pleito leitoral, o Portal 6 esmiuçou o documento e até, o final do mês, mostrará o que saiu e o que não saiu do papel.

PROMESSA CUMPRIDA:

Criação do calendário permanente de atividades esportivas e de lazer distribuído por todos os bairros e zona rural do municípios.

Conforme a Secretaria Municipal de Esportes, o calendário permanente de atividades esportivas e de lazer ocorre por meio do Esporte em Ação (antigo Esporte para Todos), que foi reformulado e é a base das políticas públicas para a área.

O programa dispõe de núcleos de atividades esportivas em todas as regiões da cidade e possibilita o convívio social através do esporte, desenvolvendo o espírito de equipe e a descoberta de talentos.

Programas como o Esporte na Praça, que oferece práticas esportivas à toda população e tem edições mensais no Complexo Esportivo Professora Gracinda Maria da Silva, também são mantidos pela pasta juntamente com o tradicional Circuito Anapolino de Corrida de Rua.

Neste último, desde 2017, uma funcionalidade social foi agregada: para participar, cada competidor doa um quilo de alimento que é destinado a famílias carentes posteriormente.

A Prefeitura de Anápolis informou ainda que também apoia a realização de campeonatos estaduais e nacionais — que integram a agenda local de de atividades esportivas e de lazer.

PROMESSA CUMPRIDA:

Promover as atividades de ginástica funcional e laboral com aulas públicas.

De acordo com a Secretaria Municipal de Esportes, a promoção de atividades de ginástica funcional e laboral ocorre no âmbito do Prefeitura em Ação e do Esporte na Praça.

Outra vertente desenvolvida pela pasta é a Assessoria de Corrida no Ginásio Internacional Newton de Faria que, por meio de acompanhamento profissional, realiza a preparação física dos cidadãos interessados em participar do Circuito Anapolino de Corrida de Rua.

PROMESSA CUMPRIDA:

Criar o Programa de Iniciação Esportiva nas modalidades olímpicas e paraolímpicas.

O Programa de Iniciação Esportiva é desenvolvido dentro do Esporte em Ação, que dispõe hoje de um total de 20 modalidades. Das 2,5 mil crianças e adolescentes matriculadas, 90 são portadoras de deficiência.

A Secretaria Municipal de Esportes salienta que todas as modalidades do Programa de Iniciação Esportiva são abertas. “Se um atleta deficiente quiser fazer atletismo, ele fará específico para ele — dentro das 20 ofertadas”, reforçou.

A pasta afirmou que ainda que oferta a Bolsa Atleta, que apoia financeiramente mais de 100 atletas em modalidades tanto olímpicas quanto paralímpicas.

Atletismo, Capoeira, Basquete, Boxe, Ciclismo, Futebol/Futebol Society, Futsal, Handebol, Jiu-Jitsu, Judô, Karatê, Kick Boxing, Muay Thai, Natação, Patins, Skate, Taekwondo, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei, Xadrez estão entre elas.

Na Vila Esperança está em andamento a construção do Centro de Iniciação ao Esporte (CIE) — um espaço de 7 mil m² que abrigará e oferecerá 14 modalidades esportivas olímpicas e paralímpicas para a população.

PROMESSA CUMPRIDA:

Implantar as academias ao ar livre nos bairros da cidade.

Conforme a Secretaria Municipal de Esportes, já foram entregues, desde 2017, academias ao ar livre nos bairros Flamboyant, Arco Verde, Jardim das Américas e Jardim Itália.

Em fase final, oito Estações do Esporte, espalhadas pela cidade, devem ser estregues neste ano Prefeitura de Anápolis. Além da academia ao ar livre, os locais terão campo society, arquibancada, pista de caminhada e área de convivência.

Estação do Esporte contemplará oito oito bairros de Anápolis

PROMESSA CUMPRIDA:

Promover a realização de competições amadoras de diversas modalidades como forma de estimular o esporte e o combate a violência e as drogas.

Em 2019, foi criado o Copão Miguel Squeff que, segundo a Prefeitura, serve para ‘valorizar o futebol varzeano e levar o esporte aos quatro cantos da cidade, mobilizando milhares de atletas’.

Nos campos de bairro, a Secretaria Municipal de Esporte revitalizou os gramados, fez manutenção de alambrados e iluminação, entregou novas bolas e redes e realizou obras de Praças Esportivas no Barro Preto e Jardim das Américas.

PROMESSA CUMPRIDA:

Estimular a realização de esportes náuticos, como forma de aproveitar nossos recursos naturais, promover a prática esportiva e estimular o turismo regional.

O grupo Caiaque Goiás que, além de Anápolis, conta com integrantes de Brasília, Goiânia, Goianira e Alexânia conta com apoio da Secretaria Municipal de Esportes.

A bordo de embarcações, a equipe ajudou, em 2018, quando o Parque JK passava por revitalização, a retirar o lixo e entulho que se acumulam às margens e também na superfície do lago.

Segundo a pasta, o grupo Caiaque Goiás faz atividades de canoa no Lago JK. Além de praticar de esporte, também a ajudam na conservação do local.

