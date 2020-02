Anápolis terá apartamentos que remetem ao estilo nova-iorquino

Ideais para solteiros, investidores, universitários ou recém-casados, espaços podem entregues já mobiliados

Anápolis é uma cidade que não para de crescer e cada vez mais pessoas buscam realizar o desejo de ter um imóvel próprio e, consequentemente, se livrar dos altos alugueis.

Recentemente, foi lançado no município o Residencial Zurique, que segue a nova tendência do mercado com os apartamentos studios, conhecidos por terem ambientes integrados, multifuncionais e estilo nova-iorquino.

A iniciativa é ideal, principalmente, para solteiros, investidores, universitários ou recém-casados, sendo que cada unidade conta com mais de 15 pontos de mobílias, como ar condicionado, TV, geladeira, cama, sofá e microondas.

Os apartamentos studios do Residencial Zurique contam com entrada facilitada e os interessados ainda podem conseguir financiamento pelo programa Minha Casa Minha Vida. As parcelas custam a partir de R$ 427 mensais.

Tecnológico, o espaço também tem tomadas USB, placas fotovoltaicas, terraço com vista privilegiada de Anápolis, lavanderia, sala de estudos e reuniões e portaria remota.

Para aqueles que buscam ainda mais conforto, há a possibilidade de receber o imóvel já mobiliado, pronto para morar.

O Residencial Zurique está sendo construído na Rua Bernardo Sayão com Rua Arnaud de Faria, quadra 03, lote 06, no Bairro Maracanãzinho. A entrega está prevista para dezembro de 2021.

Mais informações pelo telefone (62) 9 8527-1014 ou pelo Instagram @residencialzurique_anapolis.

