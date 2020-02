Brainfarma está contratando funcionários em Anápolis

Vagas são de níveis médio e superior e empresa também oferece vários benefícios

A Brainfarma, indústria localizada no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), está com novas vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades são para Operador de Produção, Manipulador e Coordenador de Garantia de Qualidade. Os interessados devem observar os requisitos exigidos.

Para Operador de Produção é preciso ter ensino médio completo e conhecimento em informática básica. Também é desejável experiência em indústria farmacêutica e operação de máquinas.

Para Manipulador é necessário ensino médio completo, conhecimento de informática básica e experiência em indústria farmacêutica. É desejável ainda experiência com operação de máquinas de manipulação e curso técnico em Química ou cursando Farmácia.

Para Coordenador de Garantia de Qualidade os requisitos são ensino superior completo em Farmácia, conhecimento avançado do pacote Office (Excel, Word e Power Point), conhecimento em SAP, inglês técnico intermediário e experiência na área. MBA, mestrado e especializações serão um diferencial.

Todas as vagas podem ser ocupadas por pessoas com deficiência e a Brainfarma, além do salário, também oferece assistência médica e odontológica, participação nos lucros ou resultados, refeitório, seguro de vida, vale alimentação e vale transporte.

Os currículos devem ser cadastrados no site.

