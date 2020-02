Jovem termina em hospital após levar garrafada na cabeça em Anápolis

Ele teria se envolvido em uma briga com outro homem e SAMU precisou ser acionado

Um jovem que não teve nome nem idade revelada precisou ser socorrido às pressas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) nesta quarta-feira (12).

Informações preliminares apontam que a vítima seria um morador de rua que se envolveu em uma briga com outro, por volta de 05h, na Praça Dom Emanuel, no bairro Jundiaí. Com a confusão, ele acabou sendo atingido na cabeça por uma garrafa.

A equipe do SAMU o encaminhou até o Hospital Municipal Jamel Cecílio. Nesta tarde, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) informou que o rapaz sofreu alguns cortes, foi medicado e liberado.

O Portal 6 entrou em contato com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 4º BPM para saber se uma viatura chegou a ser acionada para acompanhar o caso.

No entanto, a reportagem foi informada que, pelo horário do acontecimento, a briga pode ter sido atendida no plantão de outro policial e, por isso, não havia nenhum registro da situação.

