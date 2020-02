Justiça dá vitória a casal de Anápolis que teve a lua de mel estragada

Magistrada considerou que os constrangimentos enfrentados não podem ser confundidos com um mero aborrecimento

As empresas Azul Linhas Aéreas e Decolar terão de indenizar em R$ 7 mil, por danos morais, um casal que perdeu diárias na pousada onde comemorariam a lua de mel após um atraso no voo.

A decisão é da juíza Dayana Moreira Guimarães, do 2º Juizado Especial Cível da comarca de Anápolis.

Consta no autos que o homem comprou um pacote no site Decolar que incluía passagens aéreas para Fernando de Noronha, passeios e hospedagem na pousada. O custo total foi de R$ 12 mil.

No dia da viagem, os dois embarcaram na aeronave, porém, durante a conexão em Recife, foram informados que o voo estava atrasado.

O homem afirmou ter aguardado durante todo o dia uma oportunidade de realocação, mas horas depois foi informado que o voo havia sido cancelado. Sem assistência por parte da Azul, nem mesmo do aeroporto, o casal teve de ser levado para o quarto de solteiro de um hotel.

A Azul Linhas Aéreas se defendeu dizendo que o voo foi cancelado devido às condições climáticas. Já a Decolar afirmou não possuir influência no cancelamento dos voos.

Para a magistrada, ficou comprovada a má conduta das empresas, uma vez que toda a situação fez com que o casal perdesse dois dias do pacote da viagem, estimados no valor de R$ 4 mil.

“Foi comprovado que houve descumprimento do contrato de transporte aéreo, o qual ocasionou constrangimentos que não se confundem com mero aborrecimento, notadamente, porque houve demora na reacomodação do passageiro”, disse.

