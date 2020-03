Revisão de medidas de isolamento social em Goiás já tem data para acontecer, lembra Caiado

“Quero sair dessa crise com poucos óbitos e economia restabelecida”, afirma governador

O governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou nesta quinta-feira (26) que, após o final do prazo do decreto de isolamento social, as rotinas da população poderão ser liberadas gradualmente.

Até o dia 04 de abril, conforme o documento, só poderão abrir as portas em Goiás os estabelecimentos que suprirem as necessidades básicas da população, como supermercados e farmácias.

“Dia 04 é definitivo? Todo mundo volta ao normal? Não. Vamos saber equalizar. Isso vai causar complicações econômicas, é lógico. Mas a nossa responsabilidade principal é a vida das pessoas. Dessas, eu não abro mão como médico e governador”, afirmou.

Durante o discurso, Caiado também salientou que a “paranoia” em relação à crise econômica não é necessária, pois o estado se adiantou nos cuidados contra o novo coronavírus.

