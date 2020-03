Saiba como funcionará o ‘Centro de Internação do Coronavírus’ inaugurado em Anápolis

Pacientes que serão levados para o local atenderão um fluxo específico, determinado pela Semusa

Ficou pronto após quatro dias do previsto anteriormente o Centro de Internação Norma Pizzari Gonçalves, já apelidado de ‘Centro de Internação do Coronavírus’, inaugurado na manhã desta sexta-feira (27) pela Prefeitura de Anápolis.

Localizado entre as avenidas São Francisco e Minas Gerais, no bairro Jundiaí, na região Central da cidade, o espaço já abrigou no passado um colégio católico. Em 2014, parte do prédio já havia sido readaptado como hospital pela Fundação de Assistência Social de Anápolis (FASA), mesma entidade mantenedora da Santa Casa de Misericórdia.

A atual gestão municipal alugou a unidade em meio à crise de enfretamento ao novo coronavírus, que já contaminou três pessoas de Anápolis e, conforme projeções da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), inevitavelmente deixará mais doentes na cidade.

A pasta não informou quanto custou o aluguel aos cofres públicos e essa informação também não foi comentada por nenhum gestor durante a coletiva convocada para a imprensa conhecer o local – que conta com 39 leitos de enfermaria, seis de UTI e uma sala de estabilização.

É o primeiro do tipo inaugurado por um município no estado de Goiás, conforme a Prefeitura de Anápolis.

Fluxo Específico

Em resposta ao Portal 6, o prefeito Roberto Naves (PP) explicou que tipo de paciente será internados na unidade especial.

Segundo ele, ninguém precisa procurar o Centro de Internação, pois somente doentes com quadro clínico que requerem maiores cuidados serão transferidos para ali.

“O fluxo será o seguinte: Zap do Coronavírus [para quem acredita estar com os sintomas], Unidades de Referência em Coronavírus [para pacientes já diagnosticados com a doença] e, se necessário, o Centro de Internação [para casos mais delicados]”, disse.

Ainda segundo Roberto, o histórico Hospital Nossa Senhora Aparecida deve ser alugado para a mesma finalidade.

