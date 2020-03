Tensão gerada pela crise do coronavírus pode aumentar ainda mais em Anápolis

Ao longo do dia, o Portal 6 publicará diversas reportagens com o fatiamento e o contexto das falas do chefe do Executivo Municipal ditas durante inauguração de novo centro de internação na cidade

Longo, do discurso do prefeito Roberto Naves (PP), feito durante a inauguração do Centro de Internação do Coronavírus, na manhã desta sexta-feira (27), também pode-se extrair vários recados e direções que o governo dele deve tomar a partir da crise de enfrentamento ao novo coronavírus.

Ao longo do dia, o Portal 6 publicará diversas reportagens com o fatiamento e o contexto das falas do chefe do Executivo Municipal. Informações que até então eram de bastidores, dessa vez, saíram publicamente da própria boca do prefeito.

É possível adiantar que as falas podem gerar animosidade com a classe médica e acirrar o duelo com empresários que cobram alívio nas medidas de restrição de pessoas e isolamento social.

Roberto confessou ainda que há problemas nos números divulgados diariamente em formatos de boletins pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Segundo o prefeito, eles não refletem a realidade e isso aumenta a preocupação e responsabilidade do município neste momento.

Toda a coletiva foi transmitida em live no Instagram do Portal 6 e acompanhada em tempo real por quase três mil internautas. Para assistí-la na íntegra, basta acessar os stories e clicar em “ao vivo”.

