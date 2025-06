Virginia faz revelação chocante sobre relação com o pai: “traumas”

Apesar das dificuldades, artista se considera de consciência limpa com tudo o que aconteceu entre os dois

Davi Galvão - 16 de junho de 2025

Virgínia ao lado do pai, Mário Serrão. (Foto: Redes Sociais)

Em um relato emocionante, a influenciadora Virgínia Fonseca relembrou a relação difícil que teve com o pai, Mário Serrão, que faleceu em 2021.

Na entrevista com a apresentadora Fernanda Gentil, a artista disse que, por muitos anos, em especial durante a adolescência, não tinha o pai como uma figura de afeto.

“Minha relação com meu pai era muito ruim. Nossa relação foi melhorar quando eu fui morar sozinha. Ele era muito grosso, mente fechada e muito bravo. Ele participou da guerra e tinha alguns traumas, e não era de dar carinho. Isso me deixava muito brava com ele. Eu não conseguia aceitar essa relação dele comigo”, disse.

Ela também pontuou que, por mais que o pai nunca tenha negado-lhe um pedido no campo material, o mesmo não acontecia quando se tratava de gestos de carinho e afeto.

Mudança de chave

Virgínia, que perdeu o pai quando tinha 22 anos, também analisou em retrospecto e disse entender o porquê dele sempre ter agido de forma mais “fria”. Essa realização, porém, só veio após sair da casa dos pais.

“Eu comecei a entender que ele não dava [carinho] porque ele não recebeu. Ele não tinha [essa referência]”, disse.

Foi justamente através dessa reflexão que ela foi capaz de reverter a difícil relação com o pai, entendendo que a mudança tinha de partir dela.

“Foi quando eu fui morar sozinha e toda vez que ia para [Governador] Valadares, para visitar eles, eu abraçava, beijava. Ele reclamava, mas eu não tava nem aí. Conversava com ele, brincava”, relembrou.

Por ter conseguido reatar o convívio de forma agradável com o pai ainda em vida, Virgínia diz estar de consciência tranquila com este assunto: “Sou muito grata a Deus porque ele me deu um período de três anos para eu aproveitar o meu pai”.

