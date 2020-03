PRF de Anápolis também está recebendo marmitas e itens de higiene para caminhoneiros

Devido à quarentena contra o novo coronavírus, esses profissionais não têm encontrado estabelecimentos abertos nas estradas

Com poucos estabelecimentos funcionando durante a quarentena contra o avanço do novo coronavírus no país, os motoristas de caminhão têm dificuldades de encontrar pontos de apoio para garantir as necessidades básicas de alimentação e higiene.

Por isso, desde domingo (29), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) começou a distribuir esses itens aos caminhoneiros a partir de doações recebidas com a campanha “Siga em frente, caminhoneiro”.

“Para fazer essa ajuda chegar aos caminhoneiros, a PRF convida a todos os interessados em participar, sejam empresas, entidades e população, para que doem alimentos, marmitas, kits higiene e outros materiais necessários aos motoristas de caminhão”, pediu a corporação.

Anápolis é uma das unidades operacionais que estão recebendo as doações, no posto da BR-060. Os outros municípios participantes são: Hidrolândia (BR 153), Morrinhos (BR153), Rio Verde (BR 060), Jatai (Br 364), Catalão (BR 050) e Uruaçu (BR 153).

Segundo a PRF, tudo o que foi recebido está sendo entregue no formato drive-thru. A corporação estima que cerca de mil motoristas já foram alcançados pela ação em todo o estado.

“A PRF ressalta que a campanha continua e não tem data para ser encerrada e reforça o convite aos voluntários que tenham interesse em entregar doações de alimentos ou materiais de higiene aos motoristas profissionais para que procurem as unidades da corporação e participem”, disse em informativo à imprensa.

