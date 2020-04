Em 16 dias, Urban anuncia sexta alteração no transporte coletivo de Anápolis

Novas tabelas já estão disponíveis e podem ser conferidas pelos usuários

Pelas redes sociais, a Urban anunciou que algumas linhas do transporte coletivo sofrerão novas alterações a partir desta quinta (02) e sexta-feira (03) em Anápolis.

Desde o último dia 18 de março, quando começou a implantar mudanças para auxiliar no isolamento social e combate ao novo coronavírus na cidade, a empresa já anunciou outras cinco adaptações nos itinerários.

Neste período, a Estação Central (Terminal Urbano) também teve de ser fechada por um dia para que o local e os ônibus passassem por uma desinfecção.

Veja as tabelas que mostram as novas alterações da Urban. Os detalhes sobre os horários podem ser conferidos no site da empresa.

