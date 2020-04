Semusa divulga perfil dos três novos pacientes contaminados com coronavírus em Anápolis

Cidade já registra oito casos confirmados e uma morte, de acordo com a pasta

Boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no início da noite desta sexta-feira (03) aponta que Anápolis confirmou mais três casos de coronavírus nas últimas 24h, alcançando o total de oito casos da doença.

De acordo com a pasta, o primeiro deles é um homem, de 35 anos, que estava em Londres, na Inglaterra, e chegou no município no último dia 27 de março. Ele procurou atendimento no dia seguinte e recebeu orientações de tratamento.

O segundo é um adolescente, de 17 anos, que foi testado na rede privada e teve contato com uma pessoa contaminada. Já o terceiro é um homem, de 44 anos, que também está sendo tratado na rede privada.

Os demais, duas mulheres, que vieram da Itália e Espanha, respectivamente, já terminaram o período de quarentena. Outros dois homens, de 25 anos e 65 anos, estão em isolamento domiciliar.

Também nas últimas horas, o número de casos suspeitos subiu de 84 para 95, sendo que 79 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 14 internados em unidades de saúde públicas e privadas com síndrome respiratória aguda grave.

Já os casos descartados por critério laboratorial passou de 85 para 91.

Primeiro óbito

Durante o dia, o Laboratório Central de Saúde Pública Dr. Giovanni Cysneiros (LACEN-GO) encaminhou à Semusa a confirmação de que uma idosa de 75 anos morreu por complicações do novo coronavírus.

Moradora de São Paulo, ela chegou a Anápolis no último dia 18 de março. Os sintomas característicos da doença começaram a se manifestar no dia 21, mas ela procurou atendimento na Unidade de Referência em Coronavírus (URC) do Parque Iracema, na região Norte, após três dias.

Horas depois, foi necessário o encaminhá-la à Unidade de Pronto-Atendimento Alair Mafra, na Vila Esperança. Por lá, a idosa ficou por mais um dia.

Em poucas horas, a idosa precisou ser levada para o Hospital Estadual de Urgências de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HUANA) com quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

O óbito foi confirmado pelos médicos durante a manhã de ontem (02). Para enterrá-la, os coveiros tiveram de usar máscaras e capas especiais.

Quer comentar?

Comentários