Passa de 100 o número de casos descartados de coronavírus em Anápolis

Casos suspeitos tiveram queda, mas 13 pacientes que ainda aguardam os resultados estão internados em estado grave

Um total de 101 casos do novo coronavírus já foram descartados, segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (04).

Os casos confirmados por critério laboratorial, segundo a pasta, somam oito. Destes, um está internado e dois já finalizaram o período de isolamento domiciliar.

A Semusa também atualizou o número de casos suspeitos, que caiu de 95 para 84 nas últimas 24h. 71 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos.

Ainda de acordo com a Semusa, 13 pacientes com casos suspeitos permanecem internados em unidades de saúde públicas e privadas apresentando Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG).

No boletim, a pasta também informou que aguarda o resultado do exame laboratorial do idoso, de 69 anos, que morreu na noite sexta-feira (23) com suspeita de Covid-19.

