Quarentena pode ser um bom momento para autônomos de Anápolis se reiventarem

Usando as plataformas digitais com criatividade, é possível impulsionar as vendas e alavancar negócios sem sair de casa; confira seis dicas

Com a pandemia do novo coronavírus, muitos profissionais autônomos de Anápolis estão buscando alternativas para impulsionar as vendas.

Para, Danilo Boaventura, professor de Publicidade e Propaganda da Faculdade Anhanguera, as mídias digitais são uma ótima opção para alavancar os negócios durante o período de quarentena.

Mas é preciso, segundo o especialista, preciso criatividade para usar as plataformas digitais. Redes sociais, como Facebook e Instagram, são boas oportunidades de divulgações gratuitas.

“Nestas plataformas, o empreendedor pode optar pelos anúncios pagos ou optar por publicações orgânicas, aquelas que impactam os seguidores próximos da página”, elenca.

Abaixo, o professor da Anhanguera Anápolis dá 6 dicas de marketing para os autônomos ampliarem seus negócios na quarentena:

1 – Organize e olhe o seu negócio

Neste item é preciso pensar o seu negócio e seguem algumas perguntas que auxiliam na identificação: Qual é o seu produto ou serviço? Quem são seus clientes? Você tem o contato deles? Já possui perfis nas redes sociais?

2 – Trabalhe o seu material para a venda

Muitas pessoas acreditam que apenas uma postagem nas redes sociais ajudará a alavancar o negócio. É preciso ter em mente que uma boa publicação precisa de texto e imagens.

Assim, você possui fotos do seu produto? Tem depoimento de clientes? Caso não tenha, esse é o momento de tirar fotos dos seus produtos ou fazer vídeos explicando seu serviço.

Um ponto importante é realizar imagens com fundo claro, sem outros elementos. Lembre-se que o foco é o seu produto! Se for fazer um vídeo, pense em todos os detalhes e explique o seu serviço, citando todas as qualidades e diferenciais.

3 – Reative os contatos dos seus clientes

Pode parecer simples, mas retomar o relacionamento com clientes ou pessoas que já entraram em contato com você é uma ótima iniciativa. O melhor é que esse relacionamento pode ser feito via WhatsApp, Instagram e Facebook.

Faça um texto simples e direto falando que nesse momento o cliente não vai ficar sem seu produto ou serviço e que você continua trabalhando para atendê-lo. Se for fazer entrega avise os dias, se há custo, quantidade mínima, entre outras informações que achar relevante.

Coloque uma foto em que seu produto esteja valorizado e não esqueça de acrescentar todos seus contatos e suas redes sociais.

4 – Use as redes sociais neste momento

Aproveite as plataformas digitais e evidencie o seu trabalho ou algo que o destaque, como, por exemplo, se o seu negócio vende comida fitness, pode colocar um conteúdo mencionando a importância da alimentação saudável. Faça postagem diária, com um texto simples, mas com todas informações (preço, forma de entrega, promoções, cartão fidelidade, entre outros).

5 – Promoções

Por que não criar promoções, sorteios neste período? Tente fazer com que o cliente veja como vantagem. Uma boa dica são os cartões fidelidade, promoção da semana de algum produto, marcar amigos que aumentam suas chances no sorteio, entre outras ações. O foco nesse item é levar o seu produto para mais pessoas.

6 – Interaja

Aproveite esse momento e interaja com o seu cliente. Uma opção são as transmissões ao vivo nas redes sociais. Não se esqueça de responder as perguntas dos participantes.

