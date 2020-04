Três novos casos do novo coronavírus são confirmados em Anápolis

Outros 178 em estão investigação e 137 já foram descartados

Três novos casos do novo coronavírus foram confirmados em Anápolis, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) neste sábado (11).

Os novos pacientes com diagnóstico laboratorial da Covid-19 são um adolescente, de 17 anos, e dois homens, de 40 e 45 anos, respectivamente. Com isso, Anápolis já conta 18 casos confirmados do novo coronavírus.

“Dos quais 01 está internado, 12 estão em isolamento domiciliar com seus contatos diretos e 05 já finalizaram o período de isolamento domiciliar”, explica a Semusa.

Em 24h, os casos suspeitos em investigação tiveram aumento de 141 para 178. Deste montante, nove estão internados em unidades de saúde públicas e privadas.

Já os casos descartados por exame laboratorial, conforme a Semusa, somam 137 desde o início da pandemia.

