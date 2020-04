Homem é assassinado a tiros no Centro de Anápolis

Polícia Técnico-Cientifica e GIH já foram acionados para se deslocarem até o local

Um homem ainda não identificado foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira (15), na Rua Quintino Bocaiuva, no Centro de Anápolis.

De acordo com o Comando de Policiamento Urbano (CPU) do 28º BPM, o autor usava uma jaqueta preta e estava em uma moto vermelha.

Para cometer o crime, ele teria parado ao lado do carro da vítima, um Chevrolet Astra, e efetuado cerca de três a quatro disparos.

A corporação está no local para fazer o isolamento da cena do crime e uma equipe do Serviço Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também confirmou o óbito.

A Polícia Técnico-Cientifica e o Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) já foram acionados.

Mais informações a qualquer momento.

