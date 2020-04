Novo decreto de Roberto restringe uso de parques e praças em Anápolis

Foco de aglomerações de pessoas e alvo de polêmicas recentes, o Parque Ipiranga, no entanto, permanecerá totalmente fechado

Saiu na madrugada desta quarta-feira (15), no Diário Oficial do Município, o decreto do prefeito Roberto Naves (PP) que restringe o uso de áreas verdes em Anápolis.

Adiantada na semana passada pelo chefe do Poder Executivo local, a medida atende à recomendação do Ministério Público de Goiás (MP-GO) para impedir a aglomeração de pessoas em academias e briquedos ao ar livre de parques e praças da cidade.

Os efeitos do novo decreto terão validade até o dia 30 de abril, mas, como mencionado no documento, não está descartada uma prorrogação.

Fiscalização

Além da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), autoridades como as políciais Civil e Militar também estão autorizadas a fiscalizar esses locais.

Ninguém entra

Foco de aglomerações de pessoas nas últimas semanas e alvo de polêmicas recentes, o Parque Ipiranga, no bairro Jundiaí, permanecerá totalmente fechado por tempo indeterminado.

O Portal 6 apurou que nos demais parques da cidade o uso para passeios, caminhadas e corridas continua permitido.

