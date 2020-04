Sustentável, seguro e confortável, Privilege Jundiaí já vendeu mais de 60% dos apartamentos

Empreendimento é de alto padrão e também oferece acabamentos e tecnologias de última geração

A FC Incorporadora trouxe para Anápolis uma proposta que conta com o metro quadrado mais barato da cidade no bairro mais nobre com os melhores acabamentos.

Assim como foi o sucesso de vendas do Torre Jundiaí, a estimativa é que esgote as unidades antes de Junho do Privilege Jundiaí. Até o momento, mais de 65% das unidades já foram vendidas, com garantia futura de valorização do imóvel de aproximadamente 30%.

Outro fator importante é o valor do condomínio com estimativa de R$ 350,00. Mas por quê tão barato? Por ser um empreendimento totalmente sustentável e tecnológico, a FC Incorporadora promete tecnologia de ponta para satisfazer o público anapolino através da energia fotovoltaica.

Os apartamentos possuem metragem a partir de 88 m² a 250 m² com acabamento alto padrão, incluindo:

– Plantas versáteis

– Fechadura eletrônica

– Preparação para automação

– Janelas amplas

– Balcão verde

– Energia fotovoltaica

Interessados em adquirir podem falar diretamente com a diretora e consultora imobiliária, Márcia Tiele, através do WhatsApp (62) 9 9125 3884. Mais informações estão no Instagram @privilegejundiaioficial

Conforto

São mais de 10 opções de plantas com metragens diferentes, além de infraestrutura para ar-condicionado na sala e dormitórios; dimensões das janelas; tomadas USB nos dormitórios; áreas comuns entregues mobiliadas; medidores individualizados de água, gás e energia; projetos lumínico, térmico e acústico; balcão verde integrado a sala e a cozinha; e a qualidade de acabamento da FC.

Segurança

Se tratando em manter os futuros moradores seguros, o Privilege Jundiaí terá gerador de energia para áreas comuns, guarita blindada, pulmão de segurança, sensor de presença nos muros e CFTV nas áreas comuns.

Tecnologia

De tecnológico, será ofertado aos moradores preparação para automação em dormitórios e sala, persianas automatizadas no quarto de casal, fechadura eletrônica, Sistema de abertura automática do portão por TAG (acesso as garagens), infraestrutura de Wi-Fi nas áreas comuns, sensor de presença no hall e iluminação de LED nas áreas comuns.

Sustentabilidade

Para cuidar do meio ambiente, a FC Incorporadora também oferta para o empreendimento energia fotovoltaica para áreas comuns, previsão para estação de recarga de veículos elétricos, reúso de água das chuvas, coleta seletiva, bicicletário de dois estágios, torneiras temporizadoras nas áreas comuns e uso de madeiras certificadas na construção.

Sky Club

A área de lazer diferenciada ficará na cobertura, onde será possível ser sentir privilegiado por curtir momentos únicos com a melhor vista da cidade, contando com piscina com borda infinita, salão de festa, sauna, academia, pub e espaço gourmet.

Quer comentar?

Comentários