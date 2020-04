Geolab doa respiradores para ajudar no combate ao coronavírus em Anápolis

Empresa também entregou cestas básicas e auxílio financeiro que ajudará 150 famílias carentes da cidade

Tradicional indústria farmacêutica, a Geolab confirmou nesta sexta-feira (17) a doação de dois respiradores para o Hospital Evangélico Goiano (HEG).

De acordo com a empresa, o objetivo é ajudar no combate ao novo coronavírus, uma vez que o equipamento é fundamental para atender casos graves, em que pacientes não conseguem mais respirar sozinhos.

“O hospital estava com dificuldades de adquirir equipamentos e agora conta com os dois respiradores que serão usados na UTI, para prestar atendimento em casos de Covid-19 e aumentar as chances de salvar vidas”, explicou Joseval dos Reis Brito, superintendente administrativo do HEG.

A Geolab anunciou ainda ter doado centenas de cestas básicas para serem distribuídas por todo o estado, além de oferecer um auxílio financeiro para uma organização que atende 150 famílias carentes em Anápolis.

