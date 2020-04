Laboratório Teuto está com 140 vagas abertas em Anápolis

Além do salário, empresa também benefícios como refeição no local, vale alimentação e transporte corporativo

Referência na área farmacêutica e localizado no Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA), o Laboratório Teuto está com 140 vagas abertas para contratar funcionários.

As oportunidades são destinadas para as áreas de produção, engenharia e qualidade. Também podem participar do processo seletivo pessoas com deficiência (PCD).

A empresa, além do salário, também fornece uma série de benefícios, como refeição no local, vale alimentação e transporte corporativo.

Interessados podem cadastrar os currículos no site do laboratório ou enviá-los para o e-mail [email protected].

