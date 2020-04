Educação atende Saúde e prorroga suspensão de aulas presenciais em Goiás

Medida tem objetivo de manter estudantes em casa para combater a disseminação do novo coronavírus

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) aderiu a Nota Técnica da Secretaria Estadual de Saúde (SES) e prorrogou até o dia 30 de maio a suspensão das aulas presenciais em todas as escolas públicas de Goiás.

A medida foi tomada com objetivo de manter todos em casa para combater a disseminação do novo coronavírus.

Para que os estudantes percam conteúdo e, consequentemente, o ano letivo, cerca de 90% das unidades escolares já adotaram o regime de aulas à distância.

Outras ações pedagógicas também estão sendo colocadas em prática, como grupos de WhatsApp, Google Classroom, listas impressas e distribuição de materiais didáticos.

Em comunidades sem acesso à internet ou de zona rural, as escolas estão organizando entrega de atividades, agendamento telefônico com os pais e impressão de listas.

Já o trabalho dos profissionais de apoio e professores de Atendimento Educacional Especializado (AEE) segue normalmente, porém à distância. Dessa forma, estudantes com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento, Transtorno do Espectro Autista e Superdotação continuam sendo atendidos.

