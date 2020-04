Pandemia deixa combustível mais barato e tabela mostra onde abastecer em Anápolis

Etanol comum na cidade já pode ser encontrado até por R$ 2,14

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, o valor do combustível começou a reduzir gradualmente no Brasil e se tornou mais fácil economizar na hora de abastecer um veículo.

Dados na Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), divulgados pelo Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), apontam que o preço da gasolina na bomba já caiu 10%, chegando ao valor médio de R$ 4,095 por litro.

O Etanol também sofreu uma queda e está custando em média R$ 2,796 por litro. Esse valor equivale a 11% a menos do que no final de 2019.

Em Anápolis, de acordo com tabela da Secretaria Estadual de Economia, os preços estão ainda menores e é possível encontrar gasolina comum a R$ 3,6100 e o etanol comum a R$ 2,1400.

O documento, atualizado pelo órgão nesta sexta-feira (24), traz o preço médio, mínimo e máximo de cada estabelecimento da cidade.

Confira na íntegra os preços dos combustíveis nos postos de Anápolis clicando aqui.

Quer comentar?

Comentários